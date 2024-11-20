運動不再易打滑跌倒 新北三芝國中活動中心地板翻新

三芝國中活動中心是雨天教學的最佳場地，不過既有的磨石子材質，防滑係數不夠，學生們上體育課打球、運動容易打滑跌倒，不只影響學生的活動，也讓教師的教學受到限制，為了讓學生有好的學習環境，市議員陳偉杰協助爭取活動中心的地板全面修繕與換新，完工之後市議員陳偉杰也到現場關心，實際的動起來，要來檢查地板的完工狀況。

市議員陳偉杰說，感謝學校與家長反應活動中心的地坪容易打滑需要改善，因此也努力營造好的校園環境，要給學生舒適與安全的運動環境，現在翻新完成，整體不只是舒適、提升防滑，更加也明亮美觀，加上不同的球類運動標線的重新繪製，讓不同的運動都可以使用這個場地來進行。

全新的活動中心地板，採用壓克力材質，不僅是防滑係數提升，整體看起來也變得美觀，讓學生使用起來，既能不用擔心滑倒放開來運動，又能因為環境的舒適美觀讓上課保持愉快心情，大大提升學習效率。

三芝國中校長黃中良感謝市議員看見偏鄉孩子的活動安全需求，協助爭取經費並且在完工後實地的來體驗驗收，促進了校園學習友善空間，更加也讓教學場域變得更加安全，讓學生與老師都能更安心的在活動中心裡活動與教學，創造優質的學習環境，而未來也會教育孩子們要珍惜使用這個得來不易的資源，讓活動中心的空間使用上可以更永續。