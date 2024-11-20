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彰化高三生專屬成年禮斜背包 設計融入百年扇形車庫

中央社／ 彰化20日電
彰化縣政府首次設計專屬成年禮品斜背包，融入古蹟扇形車庫圖像，象徵青年學子即將展開人生新階段，近期會發送至各校給全縣高三生。（彰化縣政府提供）中央社
彰化縣政府首次設計專屬成年禮品斜背包，融入古蹟扇形車庫圖像，象徵青年學子即將展開人生新階段，近期會發送至各校給全縣高三生。（彰化縣政府提供）中央社

彰化縣政府今年首次設計專屬成年禮品斜背包，融入百年古蹟扇形車庫圖像，象徵青年學子即將出發，展開人生新階段，近期會發送至各校給全縣9015名高三生。

縣長王惠美今天出席成年禮宣傳記者會，與學生、來賓一起挑戰「18蹲」成年儀式，代表青年學子邁向成年的勇氣及決心。

王惠美致詞時表示，過去縣府舉辦成年禮活動名額有限，許多學子無法參與，今年特別為全縣高三生精心準備成年禮，以「夢想飛翔 18尚青」為主題，選用卡其色「時尚斜背包」作為禮品，圖像以彰化百年歷史扇形車庫為主，象徵學子將踏出起點，逐步實現自我成長。

此外，王惠美指出，縣府有提供青年創業基金，只要上滿30個小時創業課程，撰寫提案經專家學者審核通過，最多可補助經費新台幣30萬元；若要出國留學，縣府也有提供留學低利貸款基金。

王惠美說，感謝師長對孩子照顧，期待學生為自己未來做規劃，人生過程一定會遇到挫折，「18歲尚青、尚讚、尚好」，好好規劃人生，人生是彩色、光明的。

人生 王惠美 青年

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