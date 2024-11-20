彰化高三生專屬成年禮斜背包 設計融入百年扇形車庫

新北市淡江中學不僅是周杰倫的母校，更是一所充滿歷史文化的學校，而在疫情過後，學校就取消了校園開放，但為了讓來到淡水的觀光遊客可以了解這美麗的校園，從去年開始就進行了淡江中學參觀日的導覽活動，而這次剛好搭上周杰倫在12月7日要開演唱會熱潮，校園參觀日詢問度可說是相當熱門。

2024-11-19 21:29