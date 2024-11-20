親手組琴限現場聆聽 鋼琴家齊瑪曼無菜單料理今登場

被譽為魯賓斯坦「金鈕扣」傳人的波蘭鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼，今、明(20日、21日)兩日於國家音樂廳舉辦兩場鋼琴獨奏會。齊瑪曼對於演奏的音色與品質要求完美，為此他精心設計每一場演出曲目，甚至會帶著自己的鍵盤和擊絃裝置一起巡迴，於世界各地的音樂廳組裝演出。由於齊瑪曼對演出品質的堅持，他的獨奏會禁止觀眾在現場拍照、錄影及錄音，也經常在演出前才公開曲目，因此被網友稱為音樂界的「無菜單料理」。然而這些特別的堅持，卻也為他的鋼琴獨奏會增添儀式感。

兩廳院透露，齊瑪曼兩場獨奏會自9月份啟售後，立即在古典樂迷間造成轟動，一周內票房完售。

此次來台，齊瑪曼同樣帶上自己的鋼琴，演出蕭邦「夜曲」與「第二號鋼琴奏鳴曲」、德布西的鋼琴組曲《版畫》和齊瑪諾夫斯基「波蘭民謠主題變奏曲」等作品。對演奏鋪排相當執著的齊瑪曼，曾表示自己會為每首曲目準備至少三套不同指法，並根據演出當下的音場與心境，選擇不同的詮釋方式。因此儘管兩晚演出曲目相同，仍有許多內行的樂迷連買兩場，只為探究大師隱藏在音符裡的細節差異。

克里斯提安．齊瑪曼出生於波蘭，18歲時贏得了第九屆蕭邦國際鋼琴大賽金牌，從此名聲鵲起。許多樂迷對他的印象是「追求完美」——齊瑪曼對聲音有著極高的敏銳度，並且對於自己彈奏出的每一個音都抱持著一絲不苟的態度。

齊瑪曼對於「完美」的堅持，也反映在他所演奏的樂器上。對他來說，鋼琴就如同精密儀器，隨著演出場地的溫度、氣壓與濕度改變，其音色也會有微小差異。為了在每場演出中都能彈奏出自己理想中的聲音，齊瑪曼在年輕時就鑽研了組裝鋼琴的技能，並且會根據不同作曲家和不同樂派的作品，組裝不同的鍵盤進行詮釋。從此，這份匠人精神伴隨著齊瑪曼前往各地演出，並成為他展現音樂意圖不可或缺的一部分。

也因為對鋼琴音色的執著，儘管齊瑪曼演出邀約不斷，近年卻鮮少發行錄音專輯。他深信「藝術的最終成果，是在音樂廳裡實現的。」唯有聆聽他的現場演出，才能體會那融入環境音場的精巧設計，以及反映當下心境的情感投入。

此次來台，齊瑪曼準備了蕭邦「夜曲」與「第二號鋼琴奏鳴曲」、德布西的《版畫》和齊瑪諾夫斯基（Karol Szymanowski）的「波蘭民謠主題變奏曲」。其中，蕭邦和齊瑪曼一樣被譽為「鋼琴詩人」，其作品齊瑪曼自然是遊刃有餘。而德布西的《版畫》則是確立法國印象派鋼琴語法的作品之一，曲中帶有中國、爪哇和阿拉伯等異國元素，透過齊瑪曼的詮釋，「版畫」中所呈現的畫面值得所有聽眾期待。

此外，齊瑪諾夫斯基和蕭邦一樣，都是創作了大量鋼琴作品的波蘭作曲家，知名度卻遠不如蕭邦，甚至時常被大眾遺忘。2022年，齊瑪曼灌錄了一系列齊瑪諾夫斯基的作品，將他帶入聽眾的視野，同時也獲得《留聲機》唱片大獎肯定。本次來台，齊瑪曼將齊瑪諾夫斯基的「波蘭民謠主題變奏曲」作為獨奏會的壓軸曲目，相信能讓更多樂迷愛上這位長期被忽略的波蘭作曲家。