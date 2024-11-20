快訊

駐沙外館也傳霸凌 徐巧芯：高層逼員工墊款、找陪喝酒

專訪／國中就有奧運夢！林郁婷還原奪金喜悅 秀舞技大跳〈APT.〉

考東京大學要苦讀？ 「日讀90分鐘」就上榜關鍵秘訣曝

親手組琴限現場聆聽 鋼琴家齊瑪曼無菜單料理今登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
波蘭鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼被譽為魯賓斯坦「金鈕扣」傳人。圖／國家兩廳院提供 攝影／Bartek Barczyk
波蘭鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼被譽為魯賓斯坦「金鈕扣」傳人。圖／國家兩廳院提供 攝影／Bartek Barczyk

被譽為魯賓斯坦「金鈕扣」傳人的波蘭鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼，今、明(20日、21日)兩日於國家音樂廳舉辦兩場鋼琴獨奏會。齊瑪曼對於演奏的音色與品質要求完美，為此他精心設計每一場演出曲目，甚至會帶著自己的鍵盤和擊絃裝置一起巡迴，於世界各地的音樂廳組裝演出。由於齊瑪曼對演出品質的堅持，他的獨奏會禁止觀眾在現場拍照、錄影及錄音，也經常在演出前才公開曲目，因此被網友稱為音樂界的「無菜單料理」。然而這些特別的堅持，卻也為他的鋼琴獨奏會增添儀式感。

兩廳院透露，齊瑪曼兩場獨奏會自9月份啟售後，立即在古典樂迷間造成轟動，一周內票房完售。

此次來台，齊瑪曼同樣帶上自己的鋼琴，演出蕭邦「夜曲」與「第二號鋼琴奏鳴曲」、德布西的鋼琴組曲《版畫》和齊瑪諾夫斯基「波蘭民謠主題變奏曲」等作品。對演奏鋪排相當執著的齊瑪曼，曾表示自己會為每首曲目準備至少三套不同指法，並根據演出當下的音場與心境，選擇不同的詮釋方式。因此儘管兩晚演出曲目相同，仍有許多內行的樂迷連買兩場，只為探究大師隱藏在音符裡的細節差異。

克里斯提安．齊瑪曼出生於波蘭，18歲時贏得了第九屆蕭邦國際鋼琴大賽金牌，從此名聲鵲起。許多樂迷對他的印象是「追求完美」——齊瑪曼對聲音有著極高的敏銳度，並且對於自己彈奏出的每一個音都抱持著一絲不苟的態度。

齊瑪曼對於「完美」的堅持，也反映在他所演奏的樂器上。對他來說，鋼琴就如同精密儀器，隨著演出場地的溫度、氣壓與濕度改變，其音色也會有微小差異。為了在每場演出中都能彈奏出自己理想中的聲音，齊瑪曼在年輕時就鑽研了組裝鋼琴的技能，並且會根據不同作曲家和不同樂派的作品，組裝不同的鍵盤進行詮釋。從此，這份匠人精神伴隨著齊瑪曼前往各地演出，並成為他展現音樂意圖不可或缺的一部分。

也因為對鋼琴音色的執著，儘管齊瑪曼演出邀約不斷，近年卻鮮少發行錄音專輯。他深信「藝術的最終成果，是在音樂廳裡實現的。」唯有聆聽他的現場演出，才能體會那融入環境音場的精巧設計，以及反映當下心境的情感投入。

此次來台，齊瑪曼準備了蕭邦「夜曲」與「第二號鋼琴奏鳴曲」、德布西的《版畫》和齊瑪諾夫斯基（Karol Szymanowski）的「波蘭民謠主題變奏曲」。其中，蕭邦和齊瑪曼一樣被譽為「鋼琴詩人」，其作品齊瑪曼自然是遊刃有餘。而德布西的《版畫》則是確立法國印象派鋼琴語法的作品之一，曲中帶有中國、爪哇和阿拉伯等異國元素，透過齊瑪曼的詮釋，「版畫」中所呈現的畫面值得所有聽眾期待。

此外，齊瑪諾夫斯基和蕭邦一樣，都是創作了大量鋼琴作品的波蘭作曲家，知名度卻遠不如蕭邦，甚至時常被大眾遺忘。2022年，齊瑪曼灌錄了一系列齊瑪諾夫斯基的作品，將他帶入聽眾的視野，同時也獲得《留聲機》唱片大獎肯定。本次來台，齊瑪曼將齊瑪諾夫斯基的「波蘭民謠主題變奏曲」作為獨奏會的壓軸曲目，相信能讓更多樂迷愛上這位長期被忽略的波蘭作曲家。

波蘭 鋼琴 音樂

延伸閱讀

以家為核心：專訪蕭邦家族Caroline-Marie Scheufele

藤田真央鋼琴獨奏會 兩套前奏曲釀造時間的美感

新光醫院有3名波波醫 副院長：正向鼓勵揭露學歷

繽紛奔放的彩寶、七色斑斕彩虹 蕭邦綻放冬日華麗之美

相關新聞

康芮颱風釀航班重飛、轉降 民航局增不良天候簽派考量

康芮颱風上月來襲帶來強勁風雨，造成不少航班難以降落或轉降。交通部長陳世凱、民航局今赴立法院進行專案報告，報告指出，民航局...

華航褲裝像魯夫、荷官 立委問董座：會不會穿出門？

中華航空褲裝制服日前曝光，以原先灰、藍、紅拼接設計，卻引發內部員工負評。有立委今於立法院質詢先是問華航董事長謝世謙會不會...

台灣隊前進東京機票價格高漲商務艙飆6.3萬 華航董座：不會趁火打劫

世界12強棒球賽複賽將於東京開打，台灣隊已啟程前進東京，也讓台灣球迷再度掀起一波棒球熱，但隨著球賽熱度高漲，飛往東京機票...

政府將推長照3.0 跨黨立委為待遇請命

「長照人力不足，應提升照服員薪水、建立分級與簡化評鑑制度，減緩長照負擔！」

影／尹馨血壓飆高200 驚患「原發性高醛固酮症」

演員尹馨於拍攝台劇「孔雀魚」時，發現血壓飆高到180，並且工作若激動一點，甚至飆到200，原本以為是單純高血壓，最後赫然...

親手組琴限現場聆聽 鋼琴家齊瑪曼無菜單料理今登場

被譽為魯賓斯坦「金鈕扣」傳人的波蘭鋼琴家克里斯提安・齊瑪曼，今、明(20日、21日)兩日於國家音樂廳舉辦兩場鋼琴獨奏會。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。