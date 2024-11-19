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議員憂建功國中部人數超量 竹市：評估總量限制

中央社／ 新竹市19日電

時代力量新竹市議員蔡惠婷說，竹市建功高中國中部明年學生人數恐會超過可容納範圍，籲市府提因應方案。市府表示，將審慎評估總量限制可行性。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，蔡惠婷表示，建功高中國中部現有教室規劃僅能容納10班，卻無實施總量管制，據統計周邊學區明年國小畢業生會多於國中畢業生，建功高中國中部的人數恐會超過可容納範圍。

蔡惠婷指出，近日發現有家長為了讓孩子到竹市建功高中國中部就讀，在網路上公開「借戶口」，若相同情況越來越多，將導致學生無法就近入學，呼籲市府提因應方案，避免學生超量後被迫在組合屋或禮堂上課。

新竹市政府教育處透過文字表示，因應關埔地區國中學生就學需求，市府辦理建功高中及光武國中新建校舍工程，期能盡快拓展校園空間。

教育處指出，113學年度已補助經費給建功高中及光武國中進行「教學空間調整活化」，將持續盤點學校現有校舍空間，落實學區劃分原則審慎評估總量限制可行性，維護學生受教權。

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