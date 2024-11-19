桃園某國小棒球隊員台南罰蹲走 南市：由校方處理
桃園某國小多名棒球隊員昨晚在台南市北區蹲走，影片被上網，驚動台南市政府；體育局初步調查，這些選手到台南比賽，疑「表現不佳」遭助理教練處罰，校方將待賽程結束再處理。
多名國小學童昨晚在台南市北區公園南路、富北街口蹲走，影片被人上傳網路社群，驚動台南市政府教育局、體育局及市警局，隨即啟動調查。
體育局今天告訴中央社記者，這些學童是桃園某國小棒球隊員，準備參加台南棒球比賽，疑「表現不佳」遭助理教練處罰，目前校方已得知此事，暫時停止助理教練投入比賽，待賽程結束後返校，校方再調查處理。
市警局第五分局也表示，依道路交通管理處罰條例，這群學童在道路旁蹲走，只能現場告發開罰，無法事後舉發。
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