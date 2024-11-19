搭周杰倫演唱會熱潮 淡江中學校園參觀日超夯

新北市淡江中學不僅是周杰倫的母校，更是一所充滿歷史文化的學校，而在疫情過後，學校就取消了校園開放，但為了讓來到淡水的觀光遊客可以了解這美麗的校園，從去年開始就進行了淡江中學參觀日的導覽活動，而這次剛好搭上周杰倫在12月7日要開演唱會熱潮，校園參觀日詢問度可說是相當熱門。

淡江高中教務主任黃維彥表示，校園參觀日的活動，以報名制為主，活動當中會安排導覽解說，除了學校的一些的辦學的介紹之外，更特別的跟大家來分享淡江五個美的事物，包含了淡江的歷史之美、建築之美，還有愛與服務之美多元學習自信之美，以及國際教育之美，另外更會安排校史館的館長老師，做整個校園的專門導覽。

主任黃維彥指出，除了白天的校園開放日之外，在12月28號也會特別辦一個夜遊聖誕樹的活動，透過2個星期辦一次的OPEN DAY的活動，不僅是讓更多人了解淡江中學，也可以讓淡水多一處景點，參觀周杰倫的母校，還有這歷史悠久的文化校園。