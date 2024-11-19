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50%建材可再利用 「毛孔城市」獲2025北美館X-site計畫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
北美館公布2025年第12屆X-site計畫首獎作品—表層工作室的《毛孔城市－佔領計畫》。此件作品靈感來源為人體毛孔，創造出具透氣性的公共場域。圖／表層工作室、北美館提供
北美館公布2025年第12屆X-site計畫首獎作品—表層工作室的《毛孔城市－佔領計畫》。此件作品靈感來源為人體毛孔，創造出具透氣性的公共場域。圖／表層工作室、北美館提供

北美館今天公布2025年第12屆X-site計畫首獎作品—表層工作室的《毛孔城市－佔領計畫》。此件作品靈感來源為人體毛孔，創造出具透氣性的公共場域。建築使用到的材質近四分之一來自回收材料，包含以寶特瓶環保紗材質製作的布質鋪面等；總重量約一半的材料可被再次使用，其中部分可作為永續使用的街道家具，甚至兼具有照明燈具的功能。在展期結束後，噴霧裝置也可完整拆卸並重複組裝，甚至成為別的作品的裝置藝術、景觀照明等元件。

其餘5組入圍複選團隊包含：複耳工作室《圓山碼頭》、碟《碟》、AB工作室《反桌》、Regulation Lab《空間通膨》、Plan Plan工作室+直感建築《移地計畫》（依名次排列）。北美館指出，本屆X-site計畫聚焦於永續發展，鼓勵參賽團隊整合減碳方案與節能規劃，總計徵得37件提案，多數反映出低碳、再利用、淨零等綠色建築概念，同時凸顯與環境意識交融的跨域創作型態。

北美館指出，《毛孔城市－佔領計畫》的發想源自於毛孔作為人體最基本的散熱機制，並企圖將此一概念擬態於建築設計，創造出具透氣性的公共場域。為回應本屆的永續主軸，團隊使用輕質的回收鋁材作為主結構材質，在大範圍的鋪面上，透過3D列印打造噴霧裝置。從有形的地景到無形的水霧，宛如城市中的微氣候地表系統般，緩解都市的熱氣滯留與循環。不僅呈現光影、風向、濕度與溫度的變動，也打開觀眾的身體感知，重新定義北美館廣場與人之間的互動行為。

評審團指出，有別於過往X-site著重在單一建築量體或物件的形式，《毛孔城市－佔領計畫》利用小型物件構成的大尺度格網系統，創造出有密度、有節奏的嶄新空間經驗，進而對比原本單一的廣場，水霧系統也具有高度的開放性與可親性。

北美館自2014年啟動X-site計畫，每年公開徵選以戶外廣場為基地，當代藝術與建築美學為核心的臨時性裝置提案。《毛孔城市－佔領計畫》將於明年5月3日起於北美館戶外廣場展出，展至7月13日。

北美館公布2025年第12屆X-site計畫首獎作品—表層工作室的《毛孔城市－佔領計畫》。此件作品靈感來源為人體毛孔，創造出具透氣性的公共場域。圖／表層工作室、北美館提供
北美館公布2025年第12屆X-site計畫首獎作品—表層工作室的《毛孔城市－佔領計畫》。此件作品靈感來源為人體毛孔，創造出具透氣性的公共場域。圖／表層工作室、北美館提供

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