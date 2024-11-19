桃園南崁高中校慶 美術班現場創作世界名畫

桃園市立南崁高中日前校慶運動會各班進場都想辦法吸睛，美術班3年級學生高度創意的表演「畫布之外」，以合作畫方式，短時間創作大幅人物肖像畫，觀眾無不驚嘆。

南崁高中表示，每年的「創意彩妝進場」，一直是校慶運動會的特色之一，美術班學生精湛的藝術手法更是注目焦點。今年美術班三年級師生以平日術科專業所學，充分表現出美術鑑賞素養，以及造型美感能力。

表演內容以西洋名畫為主題，包括維梅爾「戴珍珠耳環的少女」、馬格利特「人子」與波提切利「維納斯的誕生」，學生們以角色扮演重新詮釋畫作。道具出自學生巧手，如「維納斯的誕生」背景板是利用廢棄水管、回收紙箱等回收物，經由學生彩筆重新賦予美感價值。「戴珍珠耳環的少女」與「人子」以廢棄塑膠板、寶特瓶及保麗龍球做出其造型經典特色。

進場劇情主軸以師生欣賞展覽到學生現場創作，從主題構思、音樂剪輯、道具製作、舞蹈練習到總彩排花費一個多月時間才順利完成，校慶演出限時一分半的現場創作，能讓觀眾驚艷驚呼，要歸功事前經歷了無數次的練習才有高水準。

高三美術班的表演做為進場壓軸，「畫布之外」靈感發想源自韓國的塗鴉秀表演，長時間的準備考驗了班級向心力和同學的毅力和心裡素質，加上近年少子化，美術班學生招生名額下修，這次校慶更是首次美術班和體育班學生共同合作，集結眾人的力量才能完成的表演。準備過程雖然耗時，但學生努力的策劃與練習看到了成果，整體精神呼應新課綱多元表現學習精神。