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台南虎山實小為2小六生辦畢業畫展 給機會勇敢做夢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市虎山實小為六年級學生陳楀植、李晨可舉辦畢業展，學生來看展，洋溢歡樂。記者整惠仁／攝影
台南市虎山實小為六年級學生陳楀植、李晨可舉辦畢業展，學生來看展，洋溢歡樂。記者整惠仁／攝影

台南市虎山實小是沒有PU跑道的「草地」學校，讓學生在草地上打滾、玩樂、探索生態，並透過多元的課程及活動，提供孩子更多發展潛能的機會。六年級學生陳楀植、李晨可有繪畫潛能，參加校內外比賽都名列前茅，校方為他們舉辦畫展，讓成就感來肯定孩子，建立自信心。

校長林勇成說，「勇敢做夢」、「讓天賦自由」是虎山實小對孩子的期望，透過多元的課程及活動，提供孩子更多發展潛能的機會，希望能找到孩子的優勢及亮點，藉此肯定孩子，建立自信心，並將其他能力一起帶上來，讓多元智能在孩子身上紮根發展。

「每個孩子都不一樣，教育需要有更多元的選擇，來呼應不同孩子的需求。」林勇成表示，實驗教育的核心精神就是鬆綁，因為鬆綁，可讓學校教育有更多的可能性，因此虎山的老師們為孩子們規畫設計，大自然藝術家和大自然探索家兩個系列課程，提供孩子們不同的展能舞台，也讓潛能被發現。

李晨可說，從小喜歡剪剪畫畫，人物畫是她最擅長的。老師表示，晨可具有敏銳的觀察力，能夠畫出各種角色的情緒、表情，讓作品活靈活現、栩栩如生，對於人物特質、神韻傳達也很到位，張力十足。

陳楀植接觸過2年木工及油土雕塑，將天馬行空的平面設計，透過切切割、捏塑成立體作品，平面的創作上喜歡水彩，享受利用水及顏料的比例不同，帶來神奇的效果。

兩人是同班六年的好同學，有著家人般的情感，聯手在畢業前將各階段的作品和大家分享，也為他們的國小生涯留下難忘且有意義的回憶。

台南市虎山實小為有潛能學生舉辦畢業展，讓成就感來肯定孩子，建立自信心。記者整惠仁／攝影
台南市虎山實小為有潛能學生舉辦畢業展，讓成就感來肯定孩子，建立自信心。記者整惠仁／攝影
台南市虎山實小六年級學生陳楀植（右）、李晨可有繪畫潛能，學校為他們舉辦畢業展。記者整惠仁／攝影
台南市虎山實小六年級學生陳楀植（右）、李晨可有繪畫潛能，學校為他們舉辦畢業展。記者整惠仁／攝影

小學生 畫作 舞台

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