用AI設計低噪音、好移動的鼓 台南長興國小展現「鼓意新創藝」

台南市長興國小從二年級起就讓學生接觸鼓術，已成特色課程，並且因應AI科技的發展，讓學生藉由找問題，利用AI設計心中理想的鼓，剛落幕的台灣教育科展，師生就到世貿演示「鼓意新創藝」PBL課程教學，展現創意的學習模式。接下來要設計鼓的小模型，目標是實體的呈現。

魏文南說，鼓術是該校特色課程，而學校的鼓術隊參加各項競賽也都有優異成績，因應AI時代的來臨，此課程也接合AI，培養學生發現問題與解決問題的能力。課程中學生先由老師導學及自學，已深入了解傳統的鼓藝文化，接著去發現生活中與「鼓」相關的問題，學生找出晚上燈光不足，但鼓很大，移動不方便，以及鼓架因素使得輪子太小問題，還有鼓聲的噪音問題，會影響緊鄰住戶，如何降低。

學生找出問題後，提出創新解決方案，利用AI影像產生器，根據討論結果設計出全新的鼓類產品設計圖，展現出結合藝術創意與科技的學習成果。這次台灣教育科展，師生就演示學習成果。

學生何品彥表示，AI真的很厲害，幫他把我腦海中的想法變成了設計圖，可以更直觀地看到他的想法是怎麼實現的。學生黃品禎也分享，「這樣的學習方式讓我知道，未來我也可以把科技和文化結合，創造出更多有趣的東西。」

魏文南說，這場跨領域的學習活動讓長興國小的學生們體會到，科技不僅是未來的趨勢，它也能夠與傳統文化相輝映，創造出更多可能性。師生也正努力，結合樂高，把理想中的鼓變成模型，進而成為實體；並努力透過AI，設計自動鼓，不用帶鼓到學校，透過螢幕自動鼓訓練，就可以培養音感度。