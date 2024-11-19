快訊

她餐後一舉動被未來婆婆念「有婚姻恐懼症了」 網見真相驚：好噁

賴總統半年聲望創新低 游盈隆：首次執政困境已在眼前

岡田將生、高畑充希被爆假戲真作 「祕戀一年」將閃電結婚

用AI設計低噪音、好移動的鼓 台南長興國小展現「鼓意新創藝」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
鼓術是台南市長興國小特色課程，師生結合AI科技，設計理想的好鼓。記者鄭惠仁／翻攝
鼓術是台南市長興國小特色課程，師生結合AI科技，設計理想的好鼓。記者鄭惠仁／翻攝

台南市長興國小從二年級起就讓學生接觸鼓術，已成特色課程，並且因應AI科技的發展，讓學生藉由找問題，利用AI設計心中理想的鼓，剛落幕的台灣教育科展，師生就到世貿演示「鼓意新創藝」PBL課程教學，展現創意的學習模式。接下來要設計鼓的小模型，目標是實體的呈現。

魏文南說，鼓術是該校特色課程，而學校的鼓術隊參加各項競賽也都有優異成績，因應AI時代的來臨，此課程也接合AI，培養學生發現問題與解決問題的能力。課程中學生先由老師導學及自學，已深入了解傳統的鼓藝文化，接著去發現生活中與「鼓」相關的問題，學生找出晚上燈光不足，但鼓很大，移動不方便，以及鼓架因素使得輪子太小問題，還有鼓聲的噪音問題，會影響緊鄰住戶，如何降低。

學生找出問題後，提出創新解決方案，利用AI影像產生器，根據討論結果設計出全新的鼓類產品設計圖，展現出結合藝術創意與科技的學習成果。這次台灣教育科展，師生就演示學習成果。

學生何品彥表示，AI真的很厲害，幫他把我腦海中的想法變成了設計圖，可以更直觀地看到他的想法是怎麼實現的。學生黃品禎也分享，「這樣的學習方式讓我知道，未來我也可以把科技和文化結合，創造出更多有趣的東西。」

魏文南說，這場跨領域的學習活動讓長興國小的學生們體會到，科技不僅是未來的趨勢，它也能夠與傳統文化相輝映，創造出更多可能性。師生也正努力，結合樂高，把理想中的鼓變成模型，進而成為實體；並努力透過AI，設計自動鼓，不用帶鼓到學校，透過螢幕自動鼓訓練，就可以培養音感度。

鼓術是台南市長興國小特色課程，師生結合AI科技，設計理想的好鼓。記者鄭惠仁／翻攝
鼓術是台南市長興國小特色課程，師生結合AI科技，設計理想的好鼓。記者鄭惠仁／翻攝

AI

延伸閱讀

鴻海旗下鴻佰科技 於SC24大會展現AI超級運算實力

商業興觀點／AI+無人機 拓展創新應用

把握AI浪潮契機！致遠基金會與台南陽明交大合辦AI講座

《勝利女神：妮姬》「普麗瓦蒂：不友善的女僕」揭1/4模型！傲嬌女僕大展胸懷

相關新聞

【專家之眼】因材施教太權威？

近日教育部政次葉丙成在「因材施教：成就每個孩子」國際研討會中表示，「因材施教」仍太權威，宜改成「因趣導學」，讓孩子有自主...

勇奪世界中學運動會金牌！宜蘭柔道好手高勻芮感謝「她」陪減重

宜蘭壯圍國中學生高勻芮最近在2024年世界中學運動會中，勇奪柔道比賽女子組40公斤級金牌，她今天接受縣長林姿妙表揚時透露...

用AI設計低噪音、好移動的鼓 台南長興國小展現「鼓意新創藝」

台南市長興國小從二年級起就讓學生接觸鼓術，已成特色課程，並且因應AI科技的發展，讓學生藉由找問題，利用AI設計心中理想的...

主廚陪校廚精進廚藝2.0 提升宜蘭學生午餐營養美味更加分

宜蘭縣政府今年3月推主廚入校輔導營養午餐，讓菜色與美味更升級，這學期推出廚藝精進2.0，今天邀請主廚前往黎明國小與縣長林...

「師生不雅片」課桌椅驚見1高中校名 嘉縣府、校方發聲了

嘉義縣某高中課桌椅竟成為某網紅拍攝師生劇情不雅影片的道具；嘉義縣政府表示，經查察，高中校內並無不雅影片行為發生。校方將依...

淡水鄧公國小桌球練習室有冷氣 學生不再揮汗練球

新北市淡水區鄧公國小桌球教室位於地下室，長期以來由於通風不佳、溫度過高，學生在炎熱夏季練球時，時常汗流滿面，甚至有中暑的情況發生，為了要讓鄧公國小的孩童，在練習桌球更加舒適，新北市議員鄭宇恩爭取到設置冷氣設備，學生們在舒適的環境下進行訓練，情況明顯改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。