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世中運柔道奪下金牌！宜蘭國中生高勻芮感謝教練：有她才有今天的我
宜蘭縣壯圍國中高勻芮在「2024年世界中學生運動會」柔道項目女子組40公斤級榮獲金牌，高勻芮今天感謝教練陳勁穎陪伴她減重，「有她（陳勁穎）才會有今天的我」。
宜蘭縣長林姿妙下午在縣長會客室接見高勻芮及陳勁穎等人，高勻芮受訪表示，能拿到世界冠軍最感謝陳勁穎陪她減重「有她（陳勁穎）才會有今天的我」，也要感謝家人和隊友的陪伴，及宜蘭縣政府的幫忙，讓她能順利出國比賽。
陳勁穎指出，感謝林姿妙和縣府幫忙，讓她能繼續留在宜蘭當教練，栽培出世界冠軍選手，高勻芮真得很不簡單，比賽前2個月為了減重，假日幾乎沒休息，也很少回家，擔心回到家體重又會上升，她也陪著高勻芮持續訓練，把時間都放在高勻芮身上，如今獲得金牌，回想一切都很值得。
林姿妙表示，宜蘭囝仔真厲害，高勻芮能夠在世界中學運動會榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，期許高勻芮能再接再厲，持續奪得佳績。
縣府指出，高勻芮因兄長學習柔道，在耳濡目染下踏入柔道，高勻芮曾向陳勁穎表達「父母、教練、老師多年來的栽培，我必將以榮耀回報故鄉」，過程雖充滿挑戰，但高勻芮仍在每場比賽咬牙挺過，堅守夢想，終於奪得金牌。
縣府表示，未來會持續爭取相關經費，並結合各單位資源，提升宜蘭縣軟體、硬體設施，讓宜蘭的選手可以得到最好的照顧，提升在運動賽場競技水準。
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