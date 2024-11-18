淡水鄧公國小桌球練習室有冷氣 學生不再揮汗練球
新北市淡水區鄧公國小桌球教室位於地下室，長期以來由於通風不佳、溫度過高，學生在炎熱夏季練球時，時常汗流滿面，甚至有中暑的情況發生，為了要讓鄧公國小的孩童，在練習桌球更加舒適，新北市議員鄭宇恩爭取到設置冷氣設備，學生們在舒適的環境下進行訓練，情況明顯改善。
市議員鄭宇恩動用地方建設建議款額度，幫助學校成功獲得86萬9500元的補助，進行電力改善並安裝8台冷氣。
鄧公國小校長顏顯權表示，地下室的桌球教室原本不具備空調設施，而夏季練習的悶熱環境對孩子們的健康與練習狀況造成負面影響。
市議員鄭宇恩表示，這次設施改造不僅提高桌球訓練品質，也將桌球教室結合學校體育課程使用，成為全校師生都能受惠的運動場所，再加上冷氣的費用由桌球隊的家長後援會向學生收取，透過冷氣卡的儲值方式支付，確保設施的有效管理與使用。
鄧公國小因這次冷氣設置，成為淡水區首座擁有空調桌球教室的小學，提供學生更優質的運動環境，為體育設施改善樹立典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言