淡水鄧公國小桌球練習室有冷氣 學生不再揮汗練球

新北市淡水區鄧公國小桌球教室位於地下室，長期以來由於通風不佳、溫度過高，學生在炎熱夏季練球時，時常汗流滿面，甚至有中暑的情況發生，為了要讓鄧公國小的孩童，在練習桌球更加舒適，新北市議員鄭宇恩爭取到設置冷氣設備，學生們在舒適的環境下進行訓練，情況明顯改善。

市議員鄭宇恩動用地方建設建議款額度，幫助學校成功獲得86萬9500元的補助，進行電力改善並安裝8台冷氣。

鄧公國小校長顏顯權表示，地下室的桌球教室原本不具備空調設施，而夏季練習的悶熱環境對孩子們的健康與練習狀況造成負面影響。

市議員鄭宇恩表示，這次設施改造不僅提高桌球訓練品質，也將桌球教室結合學校體育課程使用，成為全校師生都能受惠的運動場所，再加上冷氣的費用由桌球隊的家長後援會向學生收取，透過冷氣卡的儲值方式支付，確保設施的有效管理與使用。

鄧公國小因這次冷氣設置，成為淡水區首座擁有空調桌球教室的小學，提供學生更優質的運動環境，為體育設施改善樹立典範。