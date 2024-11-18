小四兒超美硬筆字 老師大讚「寫字好看」…網友驚艷：太漂亮

國小正是適合多方面發展才藝的時期，不少家長會選擇送孩子去上才藝班或是參加學校的才藝課。近日就有一位母親在臉書「爆料公社」發布一張照片，可以看見聯絡簿上工整又成熟的硬筆字，就連批閱的老師都忍不住讚嘆「寫字好看」，大讚孩子的寫字功力。

原PO分享了四年級兒子的字，並寫下「讓媽媽我驚艷啊」，稱讚果然學校安排的硬筆書法課程很讚，美美的字得到老師的讚美，身為媽媽的她看了心情就好。聯絡簿上的字跡以藍色原子筆書寫，字跡工整且頗有書法韻味，老師除了稱讚外還另外畫了兩顆愛心以示讚嘆。

底下不少家長留言稱讚，「這字體真的讚」、「好療癒的字」、「請問那間學校？太漂亮的字了」、「好厲害的硬筆字」、「字體驚艷到以為是電腦選欸」、「這讓我想到我國中同學，字也是這樣的端正漂亮，然後人也漂亮」、「小時候功夫就要這麼練，長大寫字更流暢圓滑、端正漂亮」。

不過也有不少人認為字跡雖然漂亮但是需花費太多時間，「很厲害，但是這樣寫字會不會太辛苦」、「好漂亮的字，但感覺要寫好久」、「抄完聯絡簿，大家都放學了」、「好看是好看，但說真的年級往上一點，隨著上課內容增加，每個人寫字都跟飆車一樣快，美醜已經不是重點了」。