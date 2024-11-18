快訊

壓力大房價高！信貸、房貸「雙貸族」創史上新高 人均背貸600萬

八八會館郭哲敏5千萬交保重裁「加碼至1億元」 今晚籌不出就還押

下班記得帶傘！5縣市豪、大雨特報 降雨持續到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

小四兒超美硬筆字 老師大讚「寫字好看」…網友驚艷：太漂亮

聯合新聞網／ 綜合報導
媽媽PO出小四兒的硬筆字，網驚豔大讚。 示意圖／ingimage
媽媽PO出小四兒的硬筆字，網驚豔大讚。 示意圖／ingimage

國小正是適合多方面發展才藝的時期，不少家長會選擇送孩子去上才藝班或是參加學校的才藝課。近日就有一位母親在臉書「爆料公社」發布一張照片，可以看見聯絡簿上工整又成熟的硬筆字，就連批閱的老師都忍不住讚嘆「寫字好看」，大讚孩子的寫字功力。

原PO分享了四年級兒子的字，並寫下「讓媽媽我驚艷啊」，稱讚果然學校安排的硬筆書法課程很讚，美美的字得到老師的讚美，身為媽媽的她看了心情就好。聯絡簿上的字跡以藍色原子筆書寫，字跡工整且頗有書法韻味，老師除了稱讚外還另外畫了兩顆愛心以示讚嘆。

底下不少家長留言稱讚，「這字體真的讚」、「好療癒的字」、「請問那間學校？太漂亮的字了」、「好厲害的硬筆字」、「字體驚艷到以為是電腦選欸」、「這讓我想到我國中同學，字也是這樣的端正漂亮，然後人也漂亮」、「小時候功夫就要這麼練，長大寫字更流暢圓滑、端正漂亮」。

不過也有不少人認為字跡雖然漂亮但是需花費太多時間，「很厲害，但是這樣寫字會不會太辛苦」、「好漂亮的字，但感覺要寫好久」、「抄完聯絡簿，大家都放學了」、「好看是好看，但說真的年級往上一點，隨著上課內容增加，每個人寫字都跟飆車一樣快，美醜已經不是重點了」。

小學生

延伸閱讀

《碧藍航線》官方繪師揭「武藏」紳士動畫！汲汲營營害二弟口吐白沫

一票老師超前部署！怕強颱康芮打亂教學 爸媽崩潰：小孩書包全超重

小四習題難倒眾人 網一看怒了：到底考中文還數學？

他嫌聯絡簿封面「破蛋」醜！設計團隊揭暖心概念 網讚用心：想花錢買

相關新聞

小四兒超美硬筆字 老師大讚「寫字好看」…網友驚艷：太漂亮

國小正是適合多方面發展才藝的時期，不少家長會選擇送孩子去上才藝班或是參加學校的才藝課。近日就有一位母親在臉書「爆料公社」發布一張照片，可以看見聯絡簿上工整又成熟的硬筆字，就連批閱的老師都忍不住讚嘆「寫字好看」，大讚孩子的寫字功力。

有朋自日本來！國立員林高中姐妹校來訪 同慶台日打進世界棒球12強

國立員林高中今「有朋自日本來」，美術資優班二年級師生接受姐妹校日本新潟藝術暨設計專門學校的師生，雙方互贈禮物，美術資優班...

被迫染黑…「天生紅髮女」老遭學校記過 網搖頭：到底禁什麼？

每個人天生的「髮色」不盡相同。一名女網友發文抱怨，她天生頭髮就是「紅色」的，從小就被老師懷疑是否有染髮，甚至還常常被「記過」，讓她感到很困擾，對此，不少網友質疑學校的「髮禁」規定。

新北自學生上升 家長：困境待解

大環境少子化，家長更重視孩子適性發展，新北近3年國小、國中、高中自學生人數逐年上升。自學家庭反映，雖然有特殊選才等升學管...

台中市國中候用校長 改甄選條件惹議

國中小行政人力荒，中市教育局近日修改國中候用校長、主任甄選條款，專任及導師積分歸零，擔任行政職務積分大漲，遭批不重教學，...

竹南高中林信丞好強 全國高中職金融競賽個人組第一名

金融監督管理委員會主辦的全國高中職金融知識線上競賽，今天公布成績，國立竹南高中大放異彩，個人組林信丞、陳琮穎包辦第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。