被迫染黑…「天生紅髮女」老遭學校記過 網搖頭：到底禁什麼？

每個人天生的「髮色」不同，一名女網友發文抱怨，她的頭髮天生就是「紅色」的，從小就被老師懷疑是否有染髮，甚至還常常被「記過」，讓她感到很困擾。對此，不少網友質疑學校的「髮禁」規定。

一名女網友在Dcard發文，表示她天生就是「紅頭髮」，從小到大在學校就被老師懷疑有偷偷去「染髮」，即使原PO明確表明是天生的，仍然常常被學校記過，因為師長們總是認為頭髮一定要是「黑色的」，甚至還去問候家人，讓原PO非常困擾。

原PO表示，家人也會質疑她的髮色，跟他們解釋也沒有用，後來只能把頭髮「染黑」，但顏色退掉後還是一樣，現在出社會了，也經常被他人議論髮色，讓她忍不住直言：「真的哭死」。

此文一出，不少網友質疑學校的「髮禁」規定，「髮禁真的有問題」、「台灣教育真的超無聊，染頭髮怎麼了嗎」、「結果那些學校老師所謂的校規，到底是不能染髮，還是頭髮不能是黑色以外的顏色」、「實在不懂校規到底是不能染頭髮，還是頭髮只能是黑色」、「頭髮本來就不是純黑色，有些髮禁也是很奇特」。

也有網友分享髮色不同帶來的困擾，「我也是頭髮褐色，尤其國中，被抓還要在升旗時跟著一群真的染頭髮的人站在司令台上被唸」、「我妹也是，她的髮色比較淺，曬過就會偏紅棕色，結果國中新生訓練時被機車主任叫出來」、「我和弟弟髮色也天生紅紅的，之前上學也一直被質疑，後來協調結果我還是需要每個禮拜到教官室或老師那檢查髮根」。