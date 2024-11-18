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台中市國中候用校長 改甄選條件惹議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

國中小行政人力荒，中市教育局近日修改國中候用校長、主任甄選條款，專任及導師積分歸零，擔任行政職務積分大漲，遭批不重教學，「行政支援教學」成口號，並質疑黑箱？教局指出，甄選會成員同意決議，黑箱說法無依據。

台中市教育產業工會指出，教育局10月25日召開第一次國中候用校長主任甄選委員會，接著「突襲」11月6日通知7日開會，8日就公告甄選簡章，12日自行修改簡章並公告，基層批教育局今年「很怪」、「急就章加黑箱」。

教產工會指出，擔任專任教師積分原訂一年0.5分、導師一年1分，但教育局近日公告積分全部歸零；但主任等行政職加分提高，滿一年從1分增至3分，總分最高10分漲到30分；刪除「初選積分達70分以上，才得參加複選」的規定，教產會說「只要有分數即可報考」；國中候用主任甄選，教師積分也歸零，但是擔任生活教育組長、副組長滿一年有5、4分。

教產工會批評，教局修改甄選條件明擺「重行政、不重教學」，與基層教學脫節，所謂「行政支援教學」將淪為口號！

資深校長指出，教育局修改規定，與近年各校越來越少人擔任行政職務有關。市議員曾朝榮說，教育局應積極行政減量，目前教育環境丕變，不要讓整個教學職場、校園充滿不友善，影響學生受教權。

教育局表示，專任教師是擔任各級行政職務的必要條件，教師也明訂擔任導師義務，一定年資的導師成績優良是參加主任甄選的基本條件，因此委員會決議刪除專任及導師年資積分，與「重行政不重教學」的指控完全無關。

甄選委員會包括學者專家、機關代表、校長、教師與家長代表，經多次會議充分討論，後續修正也獲委員同意修改，「黑箱」之說沒依據。

教育局公告刪除原報考資格「在本市（含原台中縣、市）服務滿5年以上」，可以說任何其他縣市的人員調入台中市，就可以報考參加校長甄選了，基層教師則反映，「這為誰量身訂做嗎？」教育局則指出，現職主任具有法定資格都可以報考，不限定台中，擴大徵才範圍。

主任 教師 教育局

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