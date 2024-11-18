新北自學生上升 家長：困境待解

大環境少子化，家長更重視孩子適性發展，新北近3年國小、國中、高中自學生人數逐年上升。自學家庭反映，雖然有特殊選才等升學管道，多數公立學校在備審資料需提供歷年在校成績單或校級排名，對個人自學、無高中學籍者不公平。學者建議自學家長要適度與學校合作，一味把孩子抽離學校團體會適得其反。

新北教育局統計，111學年度申請在家自學高中190人、國中138人、高中305人；112學年度高中190人、國中150人、國小358人；113學年度高中200人、國中176人、國小366人。

多元探索是自學生共同目標，每個自學生背後有不同故事，住新店區張姓女學生高中階段選擇在家自學，母親扮演教練角色，陪擬訂計畫、找方法。張媽媽說，她和丈夫不是名校畢業生，仍在職場闖出一片天，找到學習目標及動力比學歷更重要。女兒英文能力不錯，接觸多媒體、網頁設計、電子商務等課程，大學想讀外語或電子商務相關科系。

張母說，她當年高中換3校才找到興趣，希望孩子不要被框架，才能成為更好自己。自學過程並非一帆風順，孩子不畏艱難一路披荊斬棘挺進。如何補強群性？她說，女兒與國小、國中同學有聯繫，參加課程會認識同好，不擔心人際互動不足。

張母指出，自學生在體制下仍有困境，缺在校成績單、校級排名有一些劣勢。特殊選才重視競賽成果，報名時發現，比賽環境較少考慮自學生，例如全國技藝競賽網頁設計項目需採用「光碟安裝操作軟體」，除體制內學校，很難找到這類資源。

另，新北邱姓姊妹也是自學生，姊姊讀國二、妹妹小六，父親在補習班教物理、化學，幫助莘莘學子衝刺升學，他與孩子討論後，毅然選擇非主流道路，全家人共學日文，親子一起成長。

新北教育局國小教育科長林奕成說，自學通常有三大動機，一大類是學生有專長或興趣要長時間練習，如練圍棋、音樂等；再者是家長教育理念；另一部分是孩子有拒學傾向，學校特教資源會同時介入。

政大教育學系主任陳榮政說，有家長在自學計畫偏重網路課程，太過依賴線上資源不妥，若採取自學，須有體認要付出更多時間陪伴，再者學校有社團等活動，有助社會化訓練，學校設備一定比自家好，要與學校多合作。