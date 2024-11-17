環境教育扎根繪本「老鷹再回來」 從5分鐘到變成一齣音樂劇

屏東縣環境教育輔導團成員湯奇霖、表演藝術老師歐陽慧英，受生態紀錄片「老鷹想飛」啟發，2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘的戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根，增加對土地認同。

屏東縣政府教育處推動家鄉繪本故事系列，勝利國小主任湯奇霖說，當時受紀錄片「老鷹想飛」啟發，身為環境教育輔導團一員，要將老鷹想飛、老鷹紅豆生態產品理念，透過繪本記錄在地議題。

2017年創作繪本「老鷹再回來」出版後，表演藝術老師歐陽慧英當時也是繪本帶領老師之一，以繪本為腳本發展劇本，學生們擔綱演出，從5分鐘、10分鐘、12分鐘等，登上縣內舞台，包括校長交接典禮，環境教育研習等。

扮演「老鷹」學生們也來到第四代，首代演出老鷹成員們，現為高中一年級。團隊首次與屏東室內合唱團合作，以「老鷹飛高高」為主題，演出兒童音樂劇，今年9月登上屏東演藝廳，演出當天座無虛席，感動觀眾。

演出成員包括勝利、仁愛、海豐、麟洛、四林國小五所學校，故事說唱重視環境生態，培育藝文種子。戲劇演出的學生以勝利國小與校友為主。勝利國小六年級林明諦扮演黑鳶，她說，為訓練膽量，老師帶大家，在店家唱歌，會先尋求店家、客人同意後再唱，增加膽量與自信。

五年級王絮說，她扮演黑翅鳶、蝴蝶等角色，看著電視螢幕練台詞，也提醒自己「念台詞時不要那太像朗讀」，要自然一點；六年級陳品孜負責幕後場控，要注意整場節奏；五年級李恒馨說，她跟小四弟弟一起演出，劇中飾演姐弟，原本說話速度快，練習放慢速度。

湯奇霖說，外界好奇，為什麼市區學校要做生態主題繪本？市區看得到黑鳶嗎？當時繪本出版一年後，參與創作學生有一天抬頭看校園天空，真的看到黑鳶在天空盤旋。