快訊

高雄男參加生日趴發社群動態 仇家衝現場持刀攻擊不治

開箱影片／台灣製！GUXON鋅磁王捲捲線 「磁吸充電線」不怕被纏住更安全

環境教育扎根繪本「老鷹再回來」 從5分鐘到變成一齣音樂劇

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影

屏東縣環境教育輔導團成員湯奇霖、表演藝術老師歐陽慧英，受生態紀錄片「老鷹想飛」啟發，2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘的戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根，增加對土地認同。

屏東縣政府教育處推動家鄉繪本故事系列，勝利國小主任湯奇霖說，當時受紀錄片「老鷹想飛」啟發，身為環境教育輔導團一員，要將老鷹想飛、老鷹紅豆生態產品理念，透過繪本記錄在地議題。

2017年創作繪本「老鷹再回來」出版後，表演藝術老師歐陽慧英當時也是繪本帶領老師之一，以繪本為腳本發展劇本，學生們擔綱演出，從5分鐘、10分鐘、12分鐘等，登上縣內舞台，包括校長交接典禮，環境教育研習等。

扮演「老鷹」學生們也來到第四代，首代演出老鷹成員們，現為高中一年級。團隊首次與屏東室內合唱團合作，以「老鷹飛高高」為主題，演出兒童音樂劇，今年9月登上屏東演藝廳，演出當天座無虛席，感動觀眾。

演出成員包括勝利、仁愛、海豐、麟洛、四林國小五所學校，故事說唱重視環境生態，培育藝文種子。戲劇演出的學生以勝利國小與校友為主。勝利國小六年級林明諦扮演黑鳶，她說，為訓練膽量，老師帶大家，在店家唱歌，會先尋求店家、客人同意後再唱，增加膽量與自信。

五年級王絮說，她扮演黑翅鳶、蝴蝶等角色，看著電視螢幕練台詞，也提醒自己「念台詞時不要那太像朗讀」，要自然一點；六年級陳品孜負責幕後場控，要注意整場節奏；五年級李恒馨說，她跟小四弟弟一起演出，劇中飾演姐弟，原本說話速度快，練習放慢速度。

湯奇霖說，外界好奇，為什麼市區學校要做生態主題繪本？市區看得到黑鳶嗎？當時繪本出版一年後，參與創作學生有一天抬頭看校園天空，真的看到黑鳶在天空盤旋。

湯奇霖也提到，雖然繪本描述老鷹食安，但故事脈落不斷堆疊，包括老鷹棲架、巢箱等，持續在戲劇中演出，也讓生態教育向下扎根。

屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影
屏東縣環境教育輔導團2017年帶領勝利國小學生創作繪本「老鷹再回來」，將繪本躍上舞台，從5分鐘戲劇，到今年與屏東室內合唱團合作，演出1小時音樂劇，生態教育從小扎根。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 舞台 音樂劇

延伸閱讀

苗栗社區營造6年有成！跟著繪本小旅行 6條遊程不一樣

NBA／歐康古關鍵補籃 少楊恩的老鷹退綠衫軍NBA盃奪首勝

守護黑鳶20年老鷹專家沈錦豐 抗癌多年突逝生態界哀悼

台南安平百年傳統「公普」全國僅有 繪本記錄無形文化資產

相關新聞

台南沙崙K12雙語學校明年招生 名校效益出現「寄戶口」

台南市沙崙智慧綠能科學城快速發展，因應高科技及外籍人才進駐，沙崙國中轉型為全國首間市立K12雙語沙崙高中，明年招生，地方...

東港高中英語表達力發表會 全英介紹在地特色、打造交流平台

屏東縣東港高中舉辦屏東縣首屆「PT Mini TED Talks英語表達力發表會」，有來自台南聖功女中、屏東女中、潮州高...

環境教育扎根繪本「老鷹再回來」 從5分鐘到變成一齣音樂劇

屏東縣環境教育輔導團成員湯奇霖、表演藝術老師歐陽慧英，受生態紀錄片「老鷹想飛」啟發，2017年帶領勝利國小學生創作繪本「...

響應減碳淨零校園 小港高中校慶種下20棵台灣原生茄冬樹

高雄市小港高中今慶祝32周年校慶，種下20棵台灣原生種茄冬樹，響應減碳淨零校園，日本姊妹校大阪東高校師長也飛來台灣出席校...

羽球奧運金牌李洋現身竹崎高中 與學生分享寶貴經驗

奪下東京、巴黎奧運兩屆羽球金牌選手李洋今天到嘉義縣竹崎高中舉辦演講簽名會，他分享練習心路歷程，談到如何克服低潮及人生起伏...

竹北嘉豐國小落成 楊文科：竹縣首座鑽石級綠建築校舍

新竹縣竹北市嘉豐國小歷經3年多施工，今天正式全面落成，新竹縣長楊文科感謝中央的關心與補助，讓新竹縣擁有如此優質的校園環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。