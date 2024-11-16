響應減碳淨零校園 小港高中校慶種下20棵台灣原生茄冬樹
高雄市小港高中今慶祝32周年校慶，種下20棵台灣原生種茄冬樹，響應減碳淨零校園，日本姊妹校大阪東高校師長也飛來台灣出席校慶，用中、英文送上祝福，讓師生驚喜又開心，場面熱鬧。
小港高中於15、16日舉行校慶，以淨零綠生活、永續在港中為主題，師生化裝遊行進場，國、台、英語三聲道多語言介紹，呈現多元教學，今天首屆校友大會邀請校友回娘家，象徵傳承。
重頭戲是全校一起參與植樹儀式，由中鋼鋁業副總經理張簡榮展率領團隊抵校，贈與小港高中20棵台灣原生茄冬樹，一起種樹減碳排，校慶植樹儀式除了美化校園環境，更以種樹減碳為地球盡一份心，展現企業社會責任。
小港高中校長薛鈺勤特地邀請創校與歷屆校長、家長會、校內志工團以及退休人員聯誼會一同完成植樹儀式，植樹代表著精神傳承，象徵小港高中十年樹木，百年樹人的願景。
薛鈺勤表示，學校將淨零綠生活作為教育目標，將永續發展與淨零碳排的觀念融入學校的課程與校務中；今年底將由小港高中承辦亞洲學生國際交流計劃（ASEP），也以淨零綠生活為題展現在國際場域，與各國師生交流永續生活實踐方案。
教育局長吳立森則用行動響應小港高中淨零永續主題，他說小港高中在校慶發想、災後重建、植樹活動、國際交流等校內各項事務推展上都能以永續為出發點，成果卓越，十分令人感動。
與小港高中簽訂姊妹校的大阪東高校副校長、師長也出席開幕，用中、英文送上祝福，台下學生對於外賓祝福開心又驚喜。今天園遊會也從「淨零綠生活」出發，倡導減塑，鼓勵師生使用非一次性餐具，享用美食之餘也為環保盡心力。
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