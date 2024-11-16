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新北清水高中邀日本國際高校論壇 深化台日友誼

中央社／ 新北16日電

新北市清水高中今天表示，日前邀日本KINOKUNI國際高等專修學校，辦台日高中生國際交流論壇，分享環境保護、性別平等、社會正義議題，有助深化台日的理解和友誼。

清水高中校長賴來展今天透過新聞稿表示，日前邀日本KINOKUNI國際高等專修學校師生來訪，與YMCA台灣基督教青年協會等一起舉辦論壇；盼望加強兩國青年交流公共議題，拓展年輕學子視野，有助於加深台日間的理解和友誼。

賴來展說，這次論壇主題聚焦「年輕世代對公共議題的關注」，雙方學生共同探討生活與學業外的挑戰與機遇，也分享彼此不同文化背景的生活經驗。另外，論壇針對環保、性平、社會正義，展開跨文化的深度對話。

YMCA台灣基督教青年協會邀台大EMBA校友黃怡珮，分享新零售思維，並感謝雙方學校合作，鼓勵高中生學會觀察生活中的變化，勇於探索新興科技，如何影響商業與未來職場需求。

賴來展說，清水高中李姓高二學生分享，通過論壇深刻體會文化差異，並相互理解與尊重。也有學生分享，日本學生關注心理健康的支持系統，值得台灣學生面臨生活壓力的借鏡。

日本 青年

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