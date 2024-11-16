男男之愛！南美館新展覽「吾妄之境」 挑戰禁忌BL話題

台南市美術館推出全新展覽「吾妄之境 The Fantasy Wonderland」，大膽挑戰「BL」（Boy’s Love）主題，帶領觀眾深入探討ACG（動畫、漫畫、遊戲）架空世界中的男子戀愛關係，以及BL與社會時代變遷之間的關聯性；繼去年殭屍展爆紅再引爆話題。

展覽從1970年代少女漫畫中率先出現的「少年愛」題材出發，探索 BL如何在社會變遷推動下，從小眾題材發展為獨立類別，並呈現女性觀點的男性美型角色欣賞。

展覽先以兩位美男子畫像，引導大眾觀看「男性之美」，包括日本重量級少女漫畫家竹宮惠子及山岸涼子的作品，重現男子同性愛主題開始萌芽的過程。展覽室內也可看到笠井亞由美為竹書房「麗人」雙月刊繪製的封面原畫，道出90年代BL主題已茁壯成型。

本次展覽另延伸展示同志漫畫名家田龜源五郎的作品，探討BL漫畫及同志漫畫在人物外型上的表現差異，及展出京都精華大學國際漫畫研究中心保存的「Genga’ (Dash) 原畫’（複製畫）計畫」，漫畫複製原稿，首次在台灣展出。

南美館表示，BL作品中的男性形象，常以理想「美型」樣貌呈現，匯集台、日、馬等地創作者，以多元媒材、繪畫技法，描繪男性之美及男子間情感關係，並透過畫面細節暗示的想像空間，營造彼此間的意趣互動。

在「樂園」子題中，以作品多元樣貌展現台灣當代創作者的原創實力，包括日治時期大稻埕為背景的全台語配音動畫「竇蓮魁」、BL成人遊戲「新世界狂歡」等角色設計、分鏡腳本等手稿原畫。