竹北嘉豐國小落成 楊文科：竹縣首座鑽石級綠建築校舍

新竹縣竹北市嘉豐國小歷經3年多施工，今天正式全面落成，新竹縣長楊文科感謝中央的關心與補助，讓新竹縣擁有如此優質的校園環境，這也是新竹縣第一所鑽石級綠建築校舍。新竹縣除了嘉豐國小之外，也全力拚文興國中、文興國小進度，期待新校都能如期如質完工。

楊文科表示，嘉豐國小新建校舍工程，不僅是新竹縣第一所鑽石級綠建築校舍，且紮實的施工品質，剛剛榮獲第25屆國家建築金獎，也獲得今年新竹縣辦理優良公共工程第5屆「金竹獎」特優，感謝2021年當時行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠特別前來關心給予經費補助。

嘉豐國小校區占地約2.3公頃，工程總經費約12.7億元，其中中央經費挹注約4.1億元，其餘由新竹縣政府自籌約8.6億元，校舍規畫以簡約、務實為主軸，格局中運用方與圓的對比，傳達方圓並濟的設計理念，校園特別設計具客家文化風格的圓樓圖書館，樓梯垂直動線立面使用桐花意象，且設計多個多元活動平台，讓學生享有安全多樣的戶外活動空間。

為了讓學生能在都市中認識生態，校園還特別在生態設計方面規畫生態池，校園中也種植誘蝶植物，現在學校已經能見到蜻蜓現蹤，讓學生能學習文化、環保及生態並存。

教育部國教署長彭富源指出，嘉豐國小從2021年開始興建，1年後就迅速招收第一屆新生，可見楊文科和新竹縣府教育局、工務處等團隊全力以赴，他在全台各地興建過許多校舍和硬體設施，嘉豐國小是其中興建速度前幾名快的。他也當場允諾，將來會全力協助充實嘉豐國小圖書館資源。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，嘉豐國小於今年113學年度全區啟用，除了原訂逐年招生的1至3年級，更讓就讀於嘉豐學區的4、5年級學生可就近就學。