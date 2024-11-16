阿里山達邦國小120年校慶 學生開心寫紙條放進時光膠囊

嘉義縣阿里山達邦國小今天舉辦120周年校慶活動，校齡比中華民國還大7歲，達邦部落全村總動員參加，學生們製作時光膠囊，校友開心在照片牆上尋找讀書時的回憶，男女老幼全都一起參加，共同為學校慶生相當熱鬧。

達邦國小全校學生含幼兒園才60多人，加上里佳分校也湊不滿百人，校慶活動全校一起上場表演；首先上場的幼兒園暖場演出，3、4歲的小朋友一大群，有人站得直挺挺不動一下、有人一上台就開始哭，同學互相幫忙安慰，台下觀眾掌聲笑聲不斷。

達邦國小學生們今天穿著傳統服飾，一起寫下心願，將紙放進「時光膠囊」中，約好20年後一起回校打開。台灣偏鄉兒童教育基金會執行長羅繼志說，贊助全校「時空膠囊」經費，請小朋友寫下對未來生涯的期許，分班級放入防潮箱中，相約20年後全班一起打開。

校長林進富說，達邦國小在1904年日治時期創立，當時叫做達邦蕃童教育所，屬於警察管理制度的一部分，教育所老師起初都是派出所警察兼任，直到後來1947年更名為達邦國民學校，1975年因舊校舍地基坍塌遷址。