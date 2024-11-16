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打破學區 突破體育班限制 基隆國中小 將招運動績優生

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

體育班名額有限，增班困難，基隆市希望有體育專長的學生，即使升學一般班級時，也能延續體育專長訓練，草擬國中小運動成績優良學生升學輔導辦法，在體育班制度外培養運動人才，也讓學生打破學區就讀限制。

體育班受限教育部「高級中等以下學校體育班設立辦法」，市府教育處體育保健科長楊永芬說，體育班名額有限，因此希望有體育專長的學生沒有擠進體育班時，也能延續體育專長，將會在特定學校配置不同體育專長教練，比如羽球等，讓學生依自己專長選擇，但不受學區限制。

教育處7月邀體育署委員及中小學校長研商，已草擬「基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法」，要在體育班外培養更多運動人才，正由法規小組審議，待市務會議通過後辦理。

舉例而言，國立台灣海大附中明年度將透過運動績優生管道，發展籃球專項運動績優生，讓熱愛籃球的學生自主彈性訓練，並兼顧課業需求。反觀，基隆市屬國中小端長年僅有體育班一途，限縮學生運動發展的選擇性及可能性。

市長謝國樑說，為協助熱愛體育的孩子有更好的升學管道，市府會匯集各方專業意見，研議運動成績優良學生升學輔導辦法。未來也會持續透過訂定相關辦法，向中央爭取經費補助，盡全力提供選手健全的體育環境。

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