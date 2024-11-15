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新北貢寮國中圍牆施工改善 改通透性保障用路人安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮國中正門的圍牆進行改善，將以通透的形式，保障用路人的安全。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮國中正門的圍牆進行改善，將以通透的形式，保障用路人的安全。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮國中正門的圍牆，緊臨著社區道路嵩陽街，有居民反映嵩陽街本來道路就不寬，加上轉彎處有校園圍牆緊貼，容易造成視覺死角，常有車禍意外發生，目前圍牆已拆除，正在進行改善，將以通透的形式，保障用路人的安全。

龍崗里里長黃朝銘說，貢寮國中正門口外的社區聯絡道在中間路段路幅不寬，加上轉彎處校園圍牆緊貼造成視線死角，多年下來時不時有車禍意外發生，在此也感謝市議員林裔綺協助爭取改善經費，將貢寮國中的圍牆重建，讓多年來的瓶頸總算獲得改善。

市議員林裔綺說，貢寮國中的圍牆已經有近五十年的歷史，除了老舊也因圍牆設計問題，導致視線不良，讓社區道路時常有車禍意外發生，經過多次會勘，目前已經在進行改善，預計今年底可以完工，要採用較通透的設計，增加行車的視野，讓用路人安全更有保障。

貢寮 車禍

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