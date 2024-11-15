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為教育界奉獻！苗縣父子3人接棒 當選建國國中家長會長

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣前議長陳添松、陳漢昇、陳漢清（左）父子三人先後當選建國國中家長會長，成為全國少見父子檔三人擔任家長會長，攜手為教育界奉獻服務，蔚為佳話。圖／校方提供
苗縣前議長陳添松、陳漢昇、陳漢清（左）父子三人先後當選建國國中家長會長，成為全國少見父子檔三人擔任家長會長，攜手為教育界奉獻服務，蔚為佳話。圖／校方提供

苗栗縣頭份市建國國中新當選家長會長出爐，弟弟交由兄長接任，前議長陳添松、陳漢昇、陳漢清父子三人先後當選建國國中家長會長，成為全國少見父子檔三人擔任家長會長，攜手為教育界奉獻服務，校友盛讚「強棒接強棒，棒棒皆強棒！」蔚為佳話。

校方指出，陳添松曾當選建國國中第三屆、四屆家長會長，他時任苗栗縣議會議長，力挺新成立不久的建國國中，特別將第三個兒子送來建國國中就讀，擔任會長期間，積極參與學校教育事務推動，協助校方爭取各項經費，提到陳老會長大家都讚譽有加。

校長方麗萍表示，陳漢清會長建國國中第28屆的家長會長，因為擔任頭份市市民代表，所以對於協助學校爭取各項經費與協調親師溝通方面，給予極大的支持，親師生都非常喜歡「陽光漢清會長」；今年家長會改選，家長會委員極力推薦其兄長陳漢昇擔任第29屆家長會長，他事業有成，擁有豐沛的人脈，也擔任頭份夏威夷扶輪社社長，出錢出力，因此兄弟剛好傳承校家長會，必定能協助建國國中校務再創高峰。

今年73歲的陳添松很開心後繼有人，兩個兒子先後成為建國國中家長會長，繼續為建國國中的教育奉獻心力。

陳漢清也在臉書發文說，有時建國國中的緣分跟我們家很有淵源，父子一家三人擔任過建國國中家長會長，感念建國國中對頭份學子的培育教養，期待建國國中邁向更好更棒更有國際化的方向發展。

苗栗縣 頭份

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