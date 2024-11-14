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念錯科系？台北美國學校徵校護「月薪逾17萬」 過來人一看揭細節

聯合新聞網／ 綜合報導
台北美國學校近日傳出徵才訊息，其中校護一職月薪高達17萬元，羨煞許多網友。示意圖／ingimage
台北美國學校近日傳出徵才訊息，其中校護一職月薪高達17萬元，羨煞許多網友。示意圖／ingimage

位於台北市士林區的台北美國學校，近日釋出徵才消息，腎臟科醫師陳俊吉分享校護起薪高達171042元，令許多網友嘖嘖稱羨。不過，有名過來人揭露在台北美國學校工作實際情況，坦言「必須面對很多VIP」、「壓力非常大」。

陳俊吉在臉書PO出台北美國學校徵校護的資訊，只見徵才條件寫著「全職、工作年資至少2年、至少大學學歷」，其中月薪更高達171042元。此外，兼職校護的時薪也達每小時650元，但除了必須精通英語之外，還必須擁有護理師相關證照，以及1年以上的醫院或學校全職經驗。

台北美國學校開出的校護高薪令許多網友眼睛為之一亮，「這起薪…我還在這幹嘛」、「現在去念護理系來得及嗎？」、「這金額我數好久」、「好驚人的護理月薪」。

不過，有一名自稱是該校校護的女網友透露，實際上薪資沒有高達17萬元之譜，「這個薪水換算的薪資，其實是博士的時薪1200元／小時」，她解釋如果學歷為學士或碩士，時薪僅有650元／小時，依照學經歷不同，每月薪水落在12萬到15萬元左右。

此外，該女網友加碼爆料，應徵者必須具備處理突發狀況的能力，因此徵才條件上寫的2年工作經歷僅可當作參考，校方希望應徵者具備更豐富的經驗。

另外，這份工作是一年一簽的合約制，除了工作時間全程使用英語、偶爾需要加班之外，還得常常面對許多VIP，「要時刻小心謹慎，壓力很大」。雖然薪資待遇不錯，校方也常放假，但因為工作壓力大，導致流動率不低。

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