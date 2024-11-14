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全校45人 屏東佳佐國小中興分校剛成立舞蹈隊將挑戰全國賽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽。圖／佳佐國小提供
屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽。圖／佳佐國小提供

屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等第一名獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽，學生開心說，「練到腳都痛了，和大家一起努力，就不累了，拿到優等，很開心」。

全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽11月12、13日在明正國中比賽，佳佐國小中興分校舞蹈隊11名學童，在指導老師劉絲捷帶領，舞蹈隊學生們從暑假起密集訓練，頂著烈日、克服暑熱，磨練每個舞步、練習每段動作。新學期開始後，舞蹈隊將訓練融入課堂，連續10次在周六加強練習。

六年級王晨妡說，暑假開始練習，「真的好累，有時候腳都痛了，還是要繼續跳，但想到是和大家一起努力，就不累了，拿到優等，真的超級開心」。

五年級林可芯說，剛開始真的覺得很難，常常練得滿身大汗，但是看到大家一起進步，很值得，能代表學校參加比賽，「我覺得我們真的很棒」

「這次的勝利不僅是一份榮耀，更是孩子們不斷努力、堅持到底最佳見證」，佳佐國小校長羅世杰說，一路走來，無數的汗水與每次自我突破，讓孩子們在過程中更加成長，迎接明年3月全國賽挑戰，相信會再接再厲，讓更多人看到他們的努力。

另外，佳佐國小舞蹈隊18名學童們，參加兒童舞蹈項目，獲屏東縣初賽優等第一名，也將代表屏東縣參加全國賽。

屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽。圖／佳佐國小提供
屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽。圖／佳佐國小提供
屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽。圖／佳佐國小提供
屏東縣萬巒鄉佳佐國小中興分校全校45人，分校今年首次成立舞蹈隊，在全國學生舞蹈比賽屏東縣初賽，在民俗舞項目奪下優等獲全國賽代表權，明年3月到嘉義參加全國賽。圖／佳佐國小提供

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