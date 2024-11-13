苗縣11校光電球場懸宕 將覓接手

苗栗縣11所學校光電球場標租案懸宕，縣議員葉忠倫爆出竹南國中戶外籃球場，加上先前的地下停車場工程，6年沒有辦法使用，球場工地影響受教權及安全，縣府回應將專案全面解約或終止契約。

縣府配合體育署光電球場政策，全縣11所學校2022年8月簽約標租，設置光電球場，施工期限23個月，今年7月到期後，至今沒有一座光電場完工，葉忠倫舉竹南國中為例，指出學校2018年配合地下停車場施作，球場已經不堪使用，再配合光電球場施作，該完工也沒有完工。

葉忠倫表示，光電球場工程嚴重影響受教權，竹南國中有籃球隊，6年沒有室外籃球場可以使用，最近颱風、東北季風強勁，校園球場工地也有安全疑慮，包括復原或後續另找廠商，單靠學校一己之力難以解決，希望縣府協助。

縣長鍾東錦昨天在縣務會議要求縣府教育處盡快處理，教育處指出，11所學校光電球場都是同一家廠商標租，其中，3所學校還沒有進場施工，正在走終止契約程序，另8所有4所還在圖說或送審，包括竹南國中等4所已進場施工，進度也不一，竹南國中立柱階段，也有學校只剩下最後的光電板上架。

教育處將成立專案，8所學校因態樣及進程不一樣。將朝終止契約或解約方向，另覓廠商接手，並使用違約金、履約保證金復原，如果經費不夠，再由學校提具需求，縣府再向原廠商求償。