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基隆中山高中團膳驚見針頭 肉品商坦承疏失

中央社／ 基隆12日電

基隆市中山高中團膳午餐主菜梅干扣肉8日驚見2公分針頭，疑為豬隻疫苗針具，經市府訪談後，肉品廠商嘉一香坦承疏失，未使用金屬檢測器檢測，後續將由屏東縣政府追究責任。

基隆市政府教育處今天表示，9日下午4時接獲民眾陳情後，立即組成跨縣市稽查小組，由於10日為週日，團膳廠商並未營業，市府昨天在食材烹煮前，凌晨抵達團膳廠商士福美食股份有限公司所屬廚房展開稽查。

經稽查人員將相關進出貨單據及菜單用量等資料比對後，當天中午請源頭肉品廠商嘉一香食品股份有限公司人員到校說明，梅干扣肉使用具有台灣優良農產品標章（CAS）豬肉，製造廠為嘉一香屏東廠，嘉一香人員坦承疏失，疑為作業人員未依標準作業流程使用金屬檢測器檢測，造成肉品出現異物，後續將由權管單位屏東縣政府追究相關責任。

教育處表示，在源頭肉品廠商確認改善前，基隆市各校可自主暫停使用嘉一香豬肉角，改以其他品牌，或以肉片、肉絲等替代供應。

至於中山高中延遲通報部分，教育處指出，學生相關安全事件，學校務必立即通報，至遲不得逾24小時，教育處也將對校方予以行政懲處。

屏東縣政府 豬肉

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