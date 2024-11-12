快訊

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

天兔颱風估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

竹市3國中擬改完全中學 議員籲儘快規劃說明

中央社／ 新竹市12日電

新竹市3所國中擬改制完全中學，建功高中與國中部擬分治，議員呼籲市府儘早向民眾說明。市府表示，將持續與教育部盤點學齡人口與國立高中職增班等，滾動研議需求並爭取經費。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，民進黨市議員劉崇顯指出，根據新竹市政府教育處分析，建功高中將朝國中部與高中部分治方向規劃，同時建華、新科、虎林3所國中又朝完全中學方向規劃，體制改變影響學生就學權益，市府應儘早向民眾說明。

竹市府教育處透過文字說明，竹市的高中增班設校規劃將採分階段進行，第一階段為建功、成德、香山3所市立高中113至115學年度共增14班，114學年度則有數位實驗高中設校招生，另也爭取建功國高中分治新設校經費補助。

教育處表示，有關國中改制高中（附設國中部）方案，將持續與教育部進行竹竹苗區3縣市高中學齡人口趨勢及教育部國立高中職增班情形進行整體盤點，滾動式研議需求並持續爭取中央經費補助。

劉崇顯表示，建功高中國中部已超過高中部人數，因此規劃分治新設校是正確的，但校舍空間如何規劃，竹市府應有詳實的目標。

劉崇顯說，市府擬將3所國中改制完全中學，可紓解竹竹苗高中學校不足問題，也可增加校園空間利用，呼籲教育處召開公聽會或進行學生趨勢分析，儘快有具體作為。

教育部 新竹 議員

延伸閱讀

議員籲開放騎樓停機車 竹市：採申請個案認定

候車亭沒燈卻稱已完成 竹市議員贈官員誠實豆沙包

竹市府：新竹棒球場已完成地下室臨時支撐

清大對面停車格占用人行道步行危險 議員爭取改避車彎

相關新聞

監獄、山豬騎士訓練所？全台多校名稱遭亂搞 新北2校遭波及怒喊告

不少網友近日發現，在Google地圖上，很多學校的名字都被惡搞亂改。而位於新北中和的竹林高中遭惡搞成多個名字，即使校方立即更正...

成人摔不起的運動 彰化村東國小拿獨輪車三項第一也蟬連冠軍

彰化縣村東國小3年前發展獨輪車運動，教師也要練習，兒童耐摔，成人跌跌撞撞撞意外開啟轉變契機，今年縣長盃民俗體育（獨輪車）...

彰化芳苑、育華兩校新跑道啟用 縣長溫馨小動作讓她們留下紀錄

彰化縣芳苑國中與育華國小的跑道磨損，縣政府自籌1080萬元整修，兩校今同在芳苑國中舉行熱鬧的啟用典禮；縣長王惠美表示，新...

聯合報與陳玲基金會 招待新竹玉山國小一日遊

財團法人陳玲基金會長年與聯合報合作，投入慈善社福活動。今天邀請新竹縣玉山國小，到台北參加「偏鄉兒童一日遊」活動。師生們參...

桃園2高中生偷拿回手機 導師發現暴怒…竟將學生狠摔在地

桃園市新興高中2名學生上周趁學校運動會空檔，私自到教室取回統一保管的手機，導師發現後和2名學生發生口角衝突，一怒之下，導...

田徑「最強國中生」升高中依然亮眼 全中錦竹縣獲6金3銀8銅

新竹縣東泰高中學生林沛萱田徑表現亮眼，她國中時就有「最強國中生」之名，讀高中仍大放異彩，11月赴巴林參加世界中學生運動會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。