桃園2高中生遭師膝蓋壓制 教育局：已啟動調查
桃園市2名高中生趁學校運動會空檔，偷跑回教室拿被保管的手機，因此與導師發生衝突、被膝蓋壓制在地。桃園市教育局表示，已完成校安通報、啟動調查，導師也已取得家長諒解。
據了解，該校在7日舉辦學校運動會，有2名學生趁著運動會空檔，偷跑回教室拿被統一保管的手機，導師知道後與學生發生口角，進而發生肢體衝突。
根據網路爆料影片，導師以膝蓋先將其中一名學生壓制在地後，再以手鉤住另名學生的脖子，將他摔在地上後再以膝蓋壓制，一旁還有不少學生經過。
桃園市政府教育局今天向媒體表示，該校運動會規定要將手機交由導師保管，但運動會進行途中學生私回班級拿取手機，未告知導師，導師回教室清點時得知狀況，與2名學生發生爭執。
教育局表示，學校已完成校安通報，並已召開校事會議啟動霸凌調查；事發當天校方也請家長到校，雙方互相致歉，導師已取得家長諒解，家長向校長表示知道這位導師很認真，能夠原諒導師；後續會請學校加強留意師生互動情形，積極輔導案內學生。
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