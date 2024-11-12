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成人摔不起的運動 彰化村東國小拿獨輪車三項第一也蟬連冠軍
彰化縣村東國小3年前發展獨輪車運動，教師也要練習，兒童耐摔，成人跌跌撞撞撞意外開啟轉變契機，今年縣長盃民俗體育（獨輪車）錦標賽，村東獨輪車校隊蟬連中年級女子組總錦標及團體花式的雙料冠軍。
縣政府鼓勵校校有特色，村東訓育組長江存卿認識獨輪車運動高手，於是成立社團並透過人脈請教練到校推動獨輪車運動，為提高學童學習興趣，鼓吹全校教師都學騎，資訊組長余俊穀初步學習心得是學童筋骨柔軟經得起跌倒，成人摔車一次可能需要休養一個月。
教師跟著學童一起學騎獨輪車，成效不一，一年後師生都沒特殊表現，余俊穀今表示，也在網路看到學騎半年就參賽得獎的影片，萌生「有為者，亦若是」念頭，一方面請各班導師遴選校隊選手，一方面把他自學獨輪車從挫敗到成功的經驗歸納出重點，指導校隊選手如何解決技術問題。
村東有很多社團，學童下課時間各練各的，獨輪車校隊和社團成員也練習，校隊寒暑假還要返校勤練。彰化縣縣長盃民俗體育（獨輪車）錦標賽上周六落幕，村東學童楊幃丞獲個人花式第一名，黃芮橙、吳怡霈獲雙人花式第一名，楊幃丞、黃芮橙、吳怡霈、林可欣、蕭妤倢、蔡茗如團體花式第一名，蟬聯總錦標和團體花式的第一名。
校長鄭玟玟到任3年，初到時村東學童179人，本學年增一班，現有223人，最讓她開心的是到任後的第二年獨輪車校隊對外參賽，連年得獎；她說，獨輪車運動不僅展現小朋友的平衡感，也訓練孩子團隊和諧，對外比賽不只個人有表現，還要團隊合作拿回團體名次，從這次錦標賽可看出村東學童很努力為校爭光，也培養個人運動技能。
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