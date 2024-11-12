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高雄正興國中學生自製紙飛機 獨立研究競賽奪冠

中央社／ 高雄12日電

高雄市正興國中4名學生自製優化紙飛機，挑戰金氏世界紀錄紙飛機「蘇珊娜號」；參與高雄市113年國中學生獨立研究成果發表競賽，打敗36隊，奪得自然與生活科技類冠軍。

高雄市教育局表示，高市在民國92年創全台之先，舉辦國中學生獨立研究成果發表競賽，迄今已邁入第22年，獨立研究是翻轉教學現場的活動，促使學生自主學習與解決問題，成為全市國中生最重要的研究型競賽。

「113年國中學生獨立研究成果發表競賽」月初在三民國中舉行，共261名學生參加。今年主題充分展現學生對生活環境議題的關注，迎接AI時代，從飲食、文化、產業至生活習慣等，如營養午餐探討、動植物觀察與生活應用，以及科技生活探討，如關燈、充電版與綠建築等。

教育局表示，在自然與生活科技類，正興國中3年級學生王睿婕、黃誠惟、陳希夷與張馨予，以「紙追金迷-挑戰金氏世界紀錄之紙飛機探究」為研究主題。

為了提供穩定發射力，學生分別採用自製發射器與手擲2種挑戰方式，並探討發射力道的穩定度，另一方面也採用不同類型紙飛機，初步瞭解影響紙飛機航程的一些變因。

團隊學生表示，過程中依序調整發射角、重心、翼身面積比、材質強度、重量與主翼上反角等變因的參數，得出自製優化紙飛機，最後再與金氏世界紀錄紙飛機一決高下。

學生說，自製紙飛機經過各項調整與改善，在使用發射器上，若是在密閉環境中，自製優化紙飛機的航程，能勝過金氏世界紀錄紙飛機；但在手擲表現上，由於涉及擲出力道與航程，由飛行穩定度優的蘇珊娜號獲勝。

教育局 金氏世界紀錄 高雄市

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