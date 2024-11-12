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竹縣義民高中與日締結姐妹校 客家擂茶促交流

中央社／ 新竹縣12日電

竹縣義民高中今天與日本兵庫縣千種高校締結姐妹校，並有44名師生到校交流，義民學生備客家擂茶與油桐花藝術彩繪等體驗，讓日籍學生感受台灣在地多元文化。

竹縣義民高中今天與日本兵庫縣千種高校締結姐妹校，義民高中董事長潘鵬仁現場說，千種高校44名師生今天到新竹縣義民高中交流，並見證締結儀式。

義民高中國際事務組長呂心茹告訴中央社記者，義民高中學生今天展現舞蹈、音樂等，並準備客家擂茶、客家油桐花藝術彩繪等課程，讓日籍學生感受台灣節慶與客家文化

千種高校學生磯崎安里紗接受中央社記者訪問表示，此次到義民高中與師生交流，感受到台灣師生的熱情歡迎，也準備中文歌曲獻唱，另還體驗客家的擂茶文化，喝起來很香濃美味。

千種高校學校長菊川泰告訴中央社記者說，千種高校是被大自然包圍的山中的學校，當地人合作進行高爾夫、滑雪、 打鼓、木工等課程，為學校的特色，此次與義民高中締結為姐妹校，也盼加深彼此交流，成為學校新特色，也開拓學生的國際視野。

義民高中學生洪羽恩表示，為歡迎日本學生到義民高中，她與同學一起規劃活動，今天安排有大提琴、爵士舞蹈演出，對於日本學生唱中文歌曲，也感覺到他們的用心。

客家文化 日本 高校

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