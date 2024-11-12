桃園2高中生偷拿回手機 導師發現暴怒…竟將學生狠摔在地

桃園市新興高中2名學生上周趁學校運動會空檔，私自到教室取回統一保管的手機，導師發現後和2名學生發生口角衝突，一怒之下，導師竟將學生強摔在地。教育局今天表示，校方獲悉後，已立即將雙方帶回教務處，導師當場致歉，雙方亦取得諒解，後續學生與老師將依照輔導管教及獎懲規定檢討。

有網友將當天事發經過上傳臉書社團「黑色豪門企業」，影片標題直指「新興高中老師暴打學生」，畫面可見一名學生被導師以膝蓋壓制在地，緊接著老師又抓住另一名男學生，將他重摔在地後以膝蓋壓制，影片流出引發熱議。

桃園市教育局表示，事發原因是學校規定學生需將手機交由導師保管，上周四校方舉辦運動會期間，2名飛機修護科學生私自回班級拿取手機，未向導師告知；中午休息時，導師回教室清點，發現缺少2隻手機，一查之後發現原來是學生私自取回，導師盛怒下，竟進而與2名學生發生口角和肢體衝突。