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彰化芳苑國中、育華國小跑道龜裂 縣府整修啟用

中央社／ 彰化12日電

彰化縣立芳苑國民中學與育華國民小學PU跑道表層龜裂磨損，彰化縣政府為保障師生及鄰近居民運動安全，全面翻修後啟用。

芳苑國中校長黃天助今天在聯合啟用典禮表示，學校上次整修PU跑道為民國94年，感謝縣府照顧偏鄉學校。

啟用儀式以3條舞龍方式從跑道起點到終點，彰化縣長王惠美手持龍珠帶領師生從起點前往終點，象徵引領教育及建設方向。

育華國小校長陳志明說，跑道長期日曬雨淋，龜裂非常嚴重，整修後能讓學生盡情奔跑、充分練習獨輪車。

王惠美表示，芳苑國中整修經費新台幣650萬元、育華國小430萬元，都由縣款支應，提供孩子更安全運動設施，也讓社區民眾有更好運動環境。

王惠美 運動

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