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傳承原住民文化 汐止樟樹國小教學場域啟用

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止樟樹國小進行了原住民族文化教學場域的啟用典禮，校方安排了阿美族的傳統歌舞表演以及祈福儀式，讓原住民族文化得以在校園中生根發芽。圖／觀天下有線電視提供
汐止樟樹國小進行了原住民族文化教學場域的啟用典禮，校方安排了阿美族的傳統歌舞表演以及祈福儀式，讓原住民族文化得以在校園中生根發芽。圖／觀天下有線電視提供

為了傳承原住民文化，讓文化得以在校園生根，也藉此跟社區共融，汐止樟樹國小今(11)日早上進行了原住民族文化教學場域的啟用典禮，校方安排了阿美族的傳統歌舞表演以及祈福儀式，希望這塊場域未來可做為學校以及社區的活動空間，也讓原住民族文化得以在校園中生根發芽。

原住民文化教學場域整建過程中，學校積極收集師生、社區耆老的意見，將阿美族文化巧妙融入場域中，從地坪鋪面的圖紋設計、牆面陶瓷磁磚的圖案到木製展示架的造型，每一個細節都蘊含著原住民族的文化故事，豐富了校園的文化氛圍。

原住民文化教學場域不僅為學生提供一個全新且多用途的學習與活動場域，未來也將成為社區活動的新場地，提供社區申請舉行各項表演及活動，增進學校與社區的共融與互動，也讓原住民族文化得以在校園中生根發芽。

新北市議員楊春妹表示，教學場域建置前擔心對原住民文化的不了解，所以找了地方耆老諮詢，才有今天的成果，這個成果希望未來能跟學校，跟社區，跟各個多元文化融合在這個地方，讓這個場地活用之外，也能做到文化的傳承，讓多元文化共融在汐止。

樟樹國小校長邱俊傑表示，這個場域可以提供學校的小朋友做原住民文化的學習，再來這個場域也可以提供社區做舞蹈的練習或是活動的舉辦，也可以作為學校或是社區辦理活動的臨時停車場，希望這個場地能成為學校與社區共好連結的地方，也展示並傳承原住民文化。

原住民 新北 校園 汐止

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