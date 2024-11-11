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用AI培養6C素養人才...仁德國小做到了！入圍全國教學卓越獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，培養6C素養，副總統蕭美琴（前中）也肯定。圖／仁德國小提供
台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，培養6C素養，副總統蕭美琴（前中）也肯定。圖／仁德國小提供

台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，結合品格、、創新、溝通、批判思、公民素養、協作，並配合108 課綱核心素養，以「人」「機」共學課程開創AI教學策略新展望，打造AI教育新典範，入圍全國教學卓越獎。

此課程發展理念為「仁、德、耀」三軸AI 課程學習，翻轉「仁德三憂」為「三優仁德」，將仁德之心滯洪池和仁德體驗小農園營造孩子學習的新據點；並運用AI數位學習培養學生具有6C素養的未來社區人才，讓學生體悟科技來自人性，善用科技進行公益行動，以行動創新打造校本課程新風貌。

校長李培瑜表示，仁德國小「學校本位課程方案」從在地食農、環境永續及國際交流出發，課程與教學結合生成式AI融入學習經歷，引領學生自主學習、探索新知。建構「AI教育」學習情境，培育學生具備創新思維力和具有公益精神的AI行動創新公益實踐家，以AI驅動創新理念，打造差異性卓越的AI教育新典範。

學校結合在地資源，促進食農教育，以關懷在地為核心，透過校本課程方案與四健會協作，培養學生對地方農業及環境的認識與尊重。課程中引導學生運用AI資料庫，讓學生學習使用大數據分析，進而認識智慧農業的應用。學生瞭解「食」與「農」的本質，以「動手做」的體驗教育認識從產地到餐桌的概念，更透過人工智慧的支持，啟發學生的創新與探究精神，建立學校與社區共同體的意識。

面對全球氣候變遷與環境挑戰，課程中融入環境永續議題。以三爺宮溪流域的滯洪池為學習場域，藉由人工智慧資料庫氣候數據分析及模擬環境變遷的情境，建構師生探索生態保護的方案，並以跨領域的學習與探究推動AI教育的課程實踐。

以古地圖中鯽魚潭遺址規畫公益健走的環境踏查活動，認識社區的自然生態與人文環境，結合「課程市集」的設計，向社區及家長介紹學校「AI教育」成效，並藉以行銷學校本位課程的特色，親、師、生共同建構環境永續的意識。

生成式AI接軌國際，學校成立「AI教育」課程專業學習社群，接軌國際，並精進課程規畫設計。教學團隊歷經5年人機共學課程規畫與實施，已普及一至六年級，學生代表台灣參加 國際IEEE協會 AI競賽，連續兩年榮獲AI-FML首獎殊榮。也推出「TAIDE臺英語人機共學100家庭計畫」，藉由家庭親子共學式，提升雙語能力。

台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，培養6C素養，並親子共學。圖／仁德國小提供
台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，培養6C素養，並親子共學。圖／仁德國小提供
台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，培養6C素養，並走進家庭，親子共學。圖／仁德國小提供
台南市仁德國小規畫學校本位課程，以「AI仁德 人機共好耀國際」為方案，透過AI輔助科技，培養6C素養，並走進家庭，親子共學。圖／仁德國小提供

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