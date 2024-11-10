剛考上教保員就兼主任…行政、教學兩頭燒壓力大 網：忙到不能回家

日前一名女網友在論壇透露，自己剛考上正式教保員卻得身兼主任，教學和行政兩頭燒讓她心理壓力很大，因而萌生離職念頭。貼文引起討論，底下有教保員表示自己忙到不能回家。

原PO在Dcard以「要不要離職……」為題發文表示，她今年剛考上正式教保員，第一年就得兼主任，從開學到現在心理壓力沒少過，常常回家就想哭，也恐懼工作做不完，因為要同時處理教學和行政事務。在教學上，原PO尚未具備帶起班級的能耐；在行政上，她直言，「光是弄懂行政、執行就要花上一段時間了」。

即使萌生離職念頭，原PO卻還是會覺得捨不得，也不知道離職後的出路，因此想詢問網友看法。

有同樣初任教師兼園主任的網友留言表示，「我也是初任教師兼園主任，報到3天就開學，到現在還忙到不能回家，好多東西看不懂但時限一直逼近，每天帶班要下班才能弄行政（可是相關人員也下班了），大中小混齡加全初任教師、講座計畫一直來、班級文書、明年要評鑑…還有好多好多」。

有人則給予原PO建議，「如果真的負荷不來，試著調整心態，不要太過努力，基本的有做到就好」、「先放低標準，力求自己活著，之後要不要繼續，我每年自己都在想這個問題」、「工作不是生活的全部，我也曽是公幼教保員，有了孩子之後，果斷選擇離職，因為龐大的工作量和自己的孩子、家庭我無法同時兼顧，教學以外的行政工作佔我下班後的生活太多時間，我不後悔這個決定，因為我重視家庭勝於這份得來不易的工作，就看妳在意的是什麼囉」。