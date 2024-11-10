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破金門最快紀錄 全國中學田徑賽李沃儞1500公尺奪銀

中央社／ 金門10日電
113年全國中等學校田徑錦標賽日前在南投縣立體育場舉行，金門縣金寧中小學李沃儞（左2）獲國中男子組1500公尺銀牌，帶隊教師許仲宇（左1）10日接受中央社記者採訪表示，這是金門創縣以來在這個組別最快紀錄。（攝影師林小馬提供）中央社
113年全國中等學校田徑錦標賽日前在南投縣立體育場舉行，金門縣金寧中小學李沃儞（左2）獲國中男子組1500公尺銀牌，帶隊教師許仲宇（左1）10日接受中央社記者採訪表示，這是金門創縣以來在這個組別最快紀錄。（攝影師林小馬提供）中央社

民國113年全國中等學校田徑錦標賽落幕，來自金門選手李沃儞獲國中男子組1500公尺銀牌，也突破金門創縣以來最快紀錄。

113年全國中等學校田徑錦標賽6日至9日在南投縣立體育場舉行，金門縣金寧中小學由教師許仲宇領隊，率領李沃儞、卓佳賞等選手出賽。許仲宇平時協助訓練的金門縣烈嶼國中學生林于辛也參加這次錦標賽並獲佳績。

許仲宇今天接受中央社記者採訪表示，全國中等學校田徑錦標賽是強度僅次於全中運賽事，李沃儞在國中男子組1500公尺跑出4分12秒91成績，是金門創縣以來在這個組別最快紀錄，打破104年金門選手陳彥維在全中運的4分14秒78紀錄。

許仲宇說，這次本打算以賽代訓，沒有預期跑出破紀錄成績，沒想到這次除李沃儞，來自烈嶼的林于辛也以4分15秒13成績位列國中男子組1500公尺第4名，是金門紀錄上第3快選手。

許仲宇也說，林于辛將李沃儞當成目標，暑假時就有一起訓練，開學後也在烈嶼國中教練鼓勵下，從烈嶼騎腳踏車到金寧共同訓練到現在，是很不簡單的事情。

南投縣 田徑 金門

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