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畢旅3200元遊樂園午餐僅供麵包惹議 台中新社國小回應了

中央社／ 台中10日電
台中新社國小。 圖／取自台中新社國小官網
台中新社國小。 圖／取自台中新社國小官網

台中新社國小將舉辦畢業旅行前往高雄義大遊樂世界，家長不滿孩子午餐只吃2麵包、1飲料；校方表示，考量孩子入園後排隊玩遊樂設施，才改發方便食用麵包，未來會參酌家長意見改善。

新社國小14、15日舉辦2天1夜畢業旅行，第一天行程將前往高雄市義大遊樂世界。有家長投訴媒體指稱，每人收費新台幣3200，第1天行程到義大遊樂世界，午餐卻只讓孩子吃「統一品牌2麵包加1飲料」。

校長張仙怡告訴中央社記者表示，今年4個班共100個學生參加，14日上午7時30分在學校集合出發，中午大約11時會抵達義大遊樂世界，遊樂區很大，孩子也可能都在排遊樂設施，才決定不再集合吃飯，為讓孩子排隊拿取餐食方便，才選擇來源清楚、密封包裝麵包。

張仙怡提到，下午5時30分會在義大遊樂世界享用麥當勞套餐，入住飯店後，晚間7時許也安排了飯店自助百匯；因此次行程已發包，出發日期在即，各班導師也會注意孩子用餐狀況。

張仙怡指出，此方案經校內教師一起討論，畢業旅行並非第一次到義大世界旅遊，以往也是這樣操作，並未接獲家長投訴；上週五有接獲家長反應，日後舉辦相關活動，會事先與家長溝通、聽取建議。

也有其他家長認為，到了遊樂園孩子都只顧著玩，只是一餐吃麵包還好；更有人覺得，到遊樂園後，大家都各自玩耍，要再集合吃飯，並不容易，也不必要。

畢業旅行 義大世界 麵包

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