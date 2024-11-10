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高中跨校遠距課程 數位平台結合多媒體玩音樂

中央社／ 台北10日電

教育部推動高中跨校遠距教學課程計畫，竹山高中與溪湖高中開設「享音玩樂」與「多媒體創作」課程，搭配數位教學平台，讓學生線上合作並分享作品，提升多媒體技能。

教育部今天發布新聞稿指出，因應數位學習環境及遠距教學發展，國民及學前教育署推動「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，透過跨縣市協作與資源共享，為學生帶來更多元學習機會，也開啟校際間更多合作交流機會。

跨校遠距教學課程計畫打破傳統教學模式地域限制，更有效整合學校資源，為學生打造豐富多元學習體驗，讓學習不再受限於地理位置。

以竹山高中與溪湖高中為例，2校聯合推出「享音玩樂」與「多媒體創作」2門多元選修課，採跨校遠距混合教學模式，2校學生透過平板、筆記型電腦等學習載具，搭配數位教學平台，進行線上合作並分享作品，於期末展示成果，藉由結合創意與科技，提升學生多媒體技能。

根據學生回饋，起初對於日本、墨西哥等國家音樂歷史並不熟悉，但在製作課程報告時資料蒐集過程中，發現音樂文化常因殖民歷史而產生變化，因此更深入瞭解其他國家音樂風格與文化，拓展國際視野。

麗山高中與馬祖高中則攜手以遠距方式教授資訊科技應用專題，以程式撰寫為核心，搭配AI學習工具，學生透過此門程式設計課程，瞭解程式邏輯，提升程式設計實作能力；課程也引導學生對物聯網技術、數據管理及AI有更深入理解，幫助學生瞭解未來科技與應用。

教育部 遠距教學 音樂

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