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明星國中 取消身分證單雙號分發？

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
永和地區身分證尾數雙號學生，可進入新北市福和國中。 記者葉德正／攝影
永和地區身分證尾數雙號學生，可進入新北市福和國中。 記者葉德正／攝影

身分證尾數分校可能走入歷史？新北市一街之隔的永和國中與福和國中是熱門明星國中，過去採身分證尾數單、雙號決定就讀哪一間學校，常發生兄弟姊妹因尾數不同，就讀不同學校。教育局表示，本學年度已試辦體育、音樂專長學生打破單雙號限制，明年視情況擴大辦理。

教育局統計，113學年度福和國中為額滿學校，共有85班、2601位學生；永和國中共有105班、3085位學生，非額滿學校。

早期因永和區人口暴增，永和國中師生比超出負荷，另建福和國中，後來因地點近學區重疊，改採身分證尾數單雙號為入學依據。

議員連斐璠指出，永和人口近年逐年減少，從10年前2014年的22.7萬人，今年截至10月只剩21.3萬人，身分證尾數分校應調整，恢復以學籍區分，解決一家人無法就讀同學校的狀況。

教育局長張明文說，考量兩校皆有游泳隊及國樂、管樂及弦樂特色社團，為協助特殊專長學生在地就學，國中階段由專長師資指導，打破身分證尾數單雙分校傳統，今年共有5位游泳隊學生經特殊展能入學試辦計畫入學福和國中。尾數單雙區分是長年的問題，必須要穩健調整，114學年度將持續辦理特殊專案入學方案。

但教育局坦言，單雙號分發方式不僅可確保兩校招生人數，平衡師資員額，更能促進兩校良性競爭。

教育局 永和 身分證

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