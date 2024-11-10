校園新鮮事／嘉市大業實中 校長愛說故事

少子化，嘉市大業國中轉型市區第一所實驗創新學校，連續2年招生額滿，領航的校長陳明君愛說故事，分享超過100多則故事，學生愛聽校長說故事，「校長說故事」成校園特色課程。

陳明君收到孩子卡片，都提到很喜歡校長朝會分享故事，她發現故事能帶給孩子更多感動與成長，引導孩子向上，第1年到校就分享超過100則故事 。陳明君高師大英語系、中正大學英語教學碩士，曾任民生國中校長、英語輔導團員、教育部中央輔導團團員、學習扶助講師，獲教育部閱讀磐石獎。

她主修英美文學受東方禪風故事啟迪，分享故事包括東西方異國文化，有伊索寓言、西方希臘羅馬時代哲人故事，也有圖文兼具兒童繪本、新聞報導及耐人尋味東方禪風哲學。

為引導孩子有同理心，她會以趣味繪本「別鬧了小老鼠」吸引孩子關注，加上寓言故事「小豬王子」教育孩子擺脫自我中心霸道，多為他人著想，最後以孔子「己所不欲勿施於人」勉勵孩子，實踐同理心。

學生蔡淑婷說，她最喜歡校長分享「神像與腳踏墊」的故事，讓她明白要成為「神像」須經千百次淬鍊，「在我準備會考及求學過程遇到挫折，能夠找到動力、自我鼓勵，堅持邁向目標。」

為擴展故事力量，陳明君提每周二、四自主學習全校一起閱讀，獲教職員支持，閱讀自主時間，她帶1本書到各班參與，將閱讀書籍內容與學生分享，將書籍當有獎徵答禮物，鼓勵孩子們閱讀。

她說，在市府閱讀教育基石下，學校圖書館有豐富館藏與數位閱讀資源，藏書讓她「故事庫」越來越龐大，故事，總是充滿引人入勝力量，「我會繼續用故事，傳遞價值，也會用故事陪青少年，找到生命意義。」