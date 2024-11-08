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經典雜誌記錄台灣山海 嘉縣學校輪展豐富學生視野

中央社／ 嘉義縣8日電

經典雜誌影像特展以「永續生活台灣山海誌」為主題，近日在嘉義縣5間學校輪展，透過一張張照片展現台灣之美，同時也帶出環境隱憂，期待引發學生的探索、發現、思考與回應。

嘉義縣東石國中今天校慶，在慈濟基金會志工協助下邀經典雜誌以「永續生活台灣山海誌」為題展出精彩照片，並細分成「海洋台灣、台灣綠食堂、我們姓台灣」3個單位，呈現台灣的種種。

經典雜誌副總編輯潘美玲在影像展開幕致詞說，經典雜誌創社20幾年來一直在做文化生根的工作，現今小朋友喜歡在網路世界流連，習慣輕、薄、短、小的學習方式，希望這項展覽能帶領學生做深入思考。

東石國中校長林子欽表示，校方利用表演藝術課程時間，讓學生參觀展覽，從中照片瞭解台灣面臨的生態保育、環境破壞、文化傳承等問題，並要學生透過表演方式展現自我的理解，達到看展效果，學習課外常識。

潘美玲指出，經典雜誌影像特展已在永慶高中展過，這週移至東石國中，將再至竹崎高中、東石高中、朴子國中展出，共有3、40幅作品，每幅都令人省思。

另外，經典雜誌也額外贈送過往出版適合學生閱讀的叢書跟過去3年共36期經典雜誌給這5間學校圖書館，期待豐富學生的視野。

東石

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