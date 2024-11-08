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台東偏鄉小學獲贈牙科設備 提升診療品質

中央社／ 台東縣8日電

衛福部中央健康保險署今天媒合台南開基玉皇宮，捐贈台東7所偏鄉小學牙科診療椅，提升偏鄉小學牙科診療品質。

今天在台東南迴金峰鄉賓茂國小舉行捐贈儀式，台南開基玉皇宮主委涂大松出席，健保署長石崇良率東區業務組及協助媒合的南區業務組參加，台東縣長饒慶鈴也到場表達謝意。

石崇良致詞表示，健保署致力優化偏鄉醫療品質，透過專款鼓勵及牙醫師公會居中協調，提供偏鄉牙醫巡迴服務，增進偏鄉學童及在地居民的就醫可近性。

但部分偏鄉小學所設置牙科診療設備老舊亟需汰換，感謝玉皇宮善舉，除捐贈南部多所學校外，現亦傳愛至台東偏鄉學校，義助更新牙科診療設備及改善就診環境，未來冀期公私協力，共同提升偏鄉醫療。

健保署東區業務組長黃兆杰表示，台東縣16個鄉鎮市，全縣牙醫師不滿百位，又有8成執業於台東市，偏鄉大多仰賴牙醫師行動服務，對偏鄉學童牙齒保健及治療極為重要。

對於牙醫資源不足地區，往往牙醫師利用巡迴服務，自行攜帶重達20至30公斤的牙科設備到學校，再運用課桌椅、躺椅或老舊二手診療椅為學童提供牙科服務，相當克難。

涂大松表示，「愛心無界、暖流注偏鄉」透過善款捐贈台東縣7所學校牙科診療椅，計有卑南鄉利嘉國小、賓朗國小、富山實驗小學、東河鄉都蘭國小、大武鄉大武國小、金峰鄉賓茂國小及卑南鄉太平國小等，期待社會關懷偏鄉醫療，守護學童牙口健康。

饒慶鈴感謝健保署和台南開基玉皇宮捐贈牙科診療椅，讓偏鄉學童能夠在校園內獲得更完善的口腔保健服務，展現政府與民間共同推動公益的努力。

偏鄉學校 健保署

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