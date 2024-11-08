影／雄女百年校慶 百歲學姐祝福封時光膠囊...相約30年後啟封

高雄女中歡慶建校百年，今天辦校慶典禮暨運動會，海內外校友回母校同慶，其中現年百歲資深學姐孫陳錦境特別到場，她親寫祝福語投入巨大的時空膠囊中，與大家約定30年後開封，並祈祝「雄女人」永遠一級棒，資深學姊的到來，為雄女百年校慶見證歷史的一刻。

高雄女中慶祝百年校慶，學校精心策畫美展、路跑、大師講座等系列活動，回顧過去輝煌歷史，也展望未來，今天校慶典禮暨運動會重頭戲登場，遠在海外的美洲校友會特地組團歸來，海外雄女、雄中全球校友總會也出席盛會，菲律賓及台灣友校都派員與會，盛況空前。

不少雄女校友，盡管髮斑白，回歸校園依然活力四射，不少人挖出昔日的校服，也戴上活潑可愛的「米琪」髮飾，手舞足蹈，回味青春。其中已滿百歲的「資深學姐」孫陳錦境由侄子政務委員陳時中陪同出席，為母校獻上最深祝福，祈祝母校水遠「一級棒」。

校長鄭文儀大聲喊出「高雄女中100歲生日快樂」，為雄女百年校慶典禮揭開序幕，他提出3大感動，指歷屆雄女校友有大學校長、中研院士、企業家、藝術家、民代，是傑出女力。第2個感動是出版「雄女人的故事」，由60名作者共譜燦爛青春，第3個感動是呼應「雄女100璀燦未來」主題，希望突破超越，再創下一個百年的雄女光輝」。

到場祝福的高雄市長陳其邁指自己除是雄友會成員，也是雄女學生的家長。雄女是一所百年名校，高雄城市進步的標竿，在公部門及民主改革的參與過程，雄女都「為民先峰」。期待雄女學生都能在自由開放的校園享受高中生活，念書之餘也要多跨域學習，體驗甜密的3年生活，「畢業後更不忘記，妳來自高雄女中，學校以你為榮，高雄以妳為榮」。