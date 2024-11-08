日本學校封閉式走廊乾淨遮風雨…台灣為何不蓋？過來人：會變黴菌養成所

台灣的學校大多數都有「風雨走廊」，不過有網友好奇雨季時走在學校走廊都會被雨噴濕，甚至會有積水或淹水的情況，為何不能把台灣學校走廊蓋成像日本學校的封閉式走廊，引起網路熱議。

網友在Threads上發文，貼出兩張日本學校走廊的照片，並表示「有人懂我超嚮往這種走廊嗎？」，原PO提到台灣學校的走廊都是開放式的，雨季時常被雨噴到，也會積水或淹水，「為何不能把台灣學校走廊全蓋成這樣？」

貼文一出，網友紛紛留言「我從國小就很嚮往了…每次下雨積水都會混到泥土灰塵跟落葉，真的很想吐」、「日本的學校真的長這樣，上次去看過超羨慕…進去還要先換拖鞋」、「這樣打掃起來比較方便！開放式陽台只要下雨，地上濕答答的根本無法在20分鐘內打掃乾淨」、「應該是冬季考量更多，沒有蓋這種走廊寒帶國家直接冷死」、「人家走廊乾淨是因為進去學校都得換室內鞋，跟真的很認真打掃的學生」、「要蓋這個之前，要先培養學生的衛生習慣，這個是要穿室內鞋，然後天氣是乾燥的…」。

也有網友認為「台灣蓋這種走廊是要當三溫暖還是汗臭毒氣室？」、「身為一個曾經的二類理組學生，我必須說：『且慢，體育課後很恐怖！』」、「在台灣連開放式走廊都能聞到學生汗臭味了，我不敢想像封起來味道會如何」、「這夏天絕對悶熱到爆炸」、「台灣用這個夏天不會充滿汗臭味兼被悶暈嗎，台灣的夏天和日本的夏天不是一個等級的欸」、「然後你就會發現台灣的天氣，這種走廊只會發霉變黑，更醜！」、「這樣很像牢籠，還是希望孩子望出去可以是天空」、「結果就是黴菌和壁癌，潮濕悶熱的環境會讓人呼吸困難，心情也會大受影響，皮膚敏感的人會發癢，鼻子敏感的人會瘋狂過敏」。

此外，也有過來人表示「我們學校是，下雨真的很方便不會濕，冬天也不太會冷，但缺點是很不通風」、「我國中的校舍是這種，結果就是超悶，裡面一樣超濕，整棟大樓都是黴菌養成所，要蓋成這樣，就得保證校舍除濕機全年無休了」。