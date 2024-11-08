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文化部「人才出國駐村交流計畫」 即日起開放申請

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部「選送文化相關人才出國駐村交流計畫」自即日起開放線上申請。圖為文化部長李遠。本報資料照片
文化部「選送文化相關人才出國駐村交流計畫」自即日起開放線上申請。圖為文化部長李遠。本報資料照片

為支持台灣文化人才藉由前往國外藝術村駐村交流，開拓國際視野並豐富創作能量，文化部表示，114年度第26屆「文化部選送文化相關人才出國駐村交流計畫」自即日起開放線上申請，12月5日下午5時截止受理，歡迎符合資格的藝文工作者報名。

114年計畫共開放申請15個國際駐村單位，包含美國、英國、法國、德國、荷蘭、西班牙、日本、馬來西亞等，預計選送視覺藝術類、獨立策展人類、表演藝術類、影視及流行音樂類、文學類及漫畫類等共計26名文化人才出國駐村。

只要是非在學學生、領有中華民國國民身分證的個人，具備英文或駐村國官方語言溝通能力，並具相關創作經歷的藝文工作者，都有報名資格。文化部將支付藝術村工作室租金，另補助獲選人駐村期間的生活費、創作費、往返機票交通費、保險及辦理簽證等費用。

文化部說，期待獲選人經由駐村感受多元文化的洗禮，增廣見聞激盪出更豐沛的創作能量，並與來自全球各地的藝文工作者相互交流建立網絡。文化部將於駐村結束後，安排文學類及漫畫類獲選人參與駐村成果分享活動，並邀請策展人及藝術類獲選人於國內藝文空間辦理駐村聯合成果展等，與國人或未來打算申請計畫的文化相關人才分享駐村經驗及成果。

文化部提醒，申請流程及須備文件，請至文化部獎補助資訊網（ https://grants.moc.gov.tw/Web/ ）查詢，或洽詢文化部承辦人（視覺藝術、獨立策展人、表演藝術類，蔡小姐02-8512- 6524；影視及流行音樂類，吳小姐02-8512-6091；文學類，翁先生02-8512-6473；漫畫類，林小姐02-8512-6697）。

文化部 文學類

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