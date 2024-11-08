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雄女百年校慶 陳其邁透露交筆友：明明住很近寫信卻要等一周

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說，雄女是高雄頂尖學府，但早年門禁森嚴，大概只有校慶外界才能進來，不似後來有大露營，飲料。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁說，雄女是高雄頂尖學府，但早年門禁森嚴，大概只有校慶外界才能進來，不似後來有大露營，飲料。記者王昭月／攝影

高雄女中今天慶祝百年校慶，高雄市長陳其邁特別到場祝賀，他說以前念書的時候只有校慶才能進來雄女，很羨慕現在有大露營又有飲料日，自己真的生不逢時，在媒體追問下他並透露，以前有雄女的筆友，不似現在有Line可通訊，早年「明明住得不遠，但寫信要一個禮拜」！

陳其邁表示，以前雄中是和尚學校，沒有半個女生，充滿陽剛之氣，不像現在雄中同學很幸福，有很多女同學，學校柔化不少。以前他念書時，雄女是不能進來的，所以很羨慕有大露營、飲料日，假如說再晚個幾年當雄中的學生，應該可以有更多的機會來雄女。

至於是否到過雄女站崗或追過雄女學生，他遲疑個幾秒回說，「現在說這個比較敏感」，「探頭探腦有，但不得其門而入」，因為當時是威權統治時期，現在是非常開放。而有沒有交過雄女的筆？他笑說，以前沒有LINE，所以就要寫信，「但明明住的不遠，寄信要一個禮拜」。

陳其邁說，雄女是100年的老牌學校，高雄頂尖學府，作育英才無數，市府很多局處、議會，都有非常多的雄女傑出校友投入公共服務，尤其這幾年雄女在各行各業都有非常多優秀的人才作出貢獻。

他一向期待高中學風自由開放，學校能培養更多獨立思考的學生，所以市政府府級及各局處很多會議，都由民主聯盟推薦很多青年代表，像道安會報或是性平會等，都已經有高中生代表參與，讓我們的決策能夠更周延，也能夠更年輕化。這是政府推動校園開放，培養同學參與公共事務的具體作法，「台灣六都應該是只有高雄市，是在這樣努力的在做」。

高雄市長陳其邁透露，以前曾交過雄女筆友，「明明住很近，寫信卻要一個禮拜」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁透露，以前曾交過雄女筆友，「明明住很近，寫信卻要一個禮拜」。記者王昭月／攝影

陳其邁

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